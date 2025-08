Death Stranding 2: On the Beach DualSense in limitierter Auflage

HQ

Death Stranding 2: On the Beach hat die Spieler gleichermaßen verzaubert und verwirrt, daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Erlebnis mit thematischer Ausrüstung zu verbessern. Sony hat eine limitierte Auflage von DualSense-Controllern veröffentlicht, die von Death Stranding 2 inspiriert wurden und in Zusammenarbeit mit Kojima Productions entwickelt wurden.

Der Controller wird in der gleichen Verpackung wie jeder Standard-DualSense geliefert. Sicher, auf der Seite der Schachtel sind Bilder des Designs der Sonderedition zu sehen, aber das Gesamtlayout hält sich an den bekannten Verpackungsstil von Sony. Im Inneren befinden sich die üblichen juristischen Papiere, der Controller ist in weiches Schutzplastik eingewickelt und wird von einer recycelbaren Pappeinlage unterstützt. Im Lieferumfang ist kein USB-Ladekabel enthalten, und Sony warnt Sie direkt auf der Verpackung davor.

Genau wie die Verpackung unterscheidet sich der Controller selbst nicht in Funktionalität oder Features von einem regulären DualSense. Die robuste Bauweise und die hochwertigen Komponenten sorgen für ein großartiges Spielerlebnis, insbesondere in Death Stranding 2, das die vielen herausragenden Funktionen von DualSense hervorragend nutzt. Das Touchpad verleiht dem Gameplay mehr Tiefe und bietet intuitive Steuerelemente zum Navigieren in Menüs und Aktivieren von Karten. Adaptive Trigger sorgen dafür, dass sich das Schießen von Waffen dank des dynamischen Widerstands natürlicher anfühlt. Das haptische Feedback ist beeindruckend präzise und macht das Erlebnis noch immersiver. Der eingebaute Lautsprecher verbessert die Atmosphäre, indem er in Schlüsselmomenten Spielgeräusche liefert. Darüber hinaus verfügt es über ein Mikrofon, einen über USB wiederaufladbaren Akku und eine praktische Share-Taste, um Ihre Spielsitzungen zu optimieren

All dies ist auch im Standard-DualSense erhältlich, so dass ich auf eine Art einzigartiges Feature in dieser limitierten Auflage hoffte. Zumindest wäre es lustig gewesen, wenn Death Stranding 2 den Controller erkannt und einen kleinen Bonus oder ein Easter Egg angeboten hätte, so wie man es tut, wenn man an seinem Geburtstag spielt.

Was macht das Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition DualSense so besonders? Die Farbgebung und die gedruckten Grafiken. Das Design ist von der Fraktion im Spiel Drawbridge inspiriert. Ihr U-Boot-ähnliches Schiff fährt durch schwarzes "Öl", was die schwarze Basis des Controllers zu einer offensichtlichen Wahl macht. Beide Griffe verfügen über stilvolle orangefarbene Markierungen, gepunktete Linien, die kryptische Zahlen, Würfel, Symbole und Barcodes umschließen, um eine Sci-Fi-Atmosphäre zu erzeugen. Auch das Touchpad ist größtenteils orange gehalten und mit dem Drawbridge -Logo und seinem Slogan bedruckt, um das letzte Schliff zu erhalten. Auf der Unterseite finden Sie das Logo des Spiels neben dem üblichen Branding und den Warnungen.

Verstehen Sie mich nicht falsch, der Controller sieht cool aus. Aber wenn man die Originalität und den visuellen Reichtum des Ausgangsmaterials bedenkt, fühlt es sich an, als hätte das endgültige Design den Weg des geringsten Widerstands eingeschlagen. Da es sich um eine limitierte Auflage handelt, warum nicht eine Mini-Figur zum Aufstecken Dollman enthalten, die Teil der Drawbridge -Crew ist? Oder die Roboterhände von Fragile als Tastenabdeckung, wenn der Controller inaktiv ist? Wie wäre es mit klebrigen, ölstrukturierten Griffen für eine bessere Handhabung? Oder ein Stofftuch, das Sams Science-Fiction-Arbeitskleidung nachahmt? Bei so vielen kreativen Möglichkeiten fühlen sich die einfachen gedruckten Grafiken und Logos wie eine verpasste Gelegenheit an. Trotzdem gebe ich zu, dass das Spielen von Death Stranding 2 mit diesem Controller eine subtile Atmosphärenebene hinzufügt.

Death Stranding 2: On the Beach ist ein faszinierendes Spiel, und es ist immer willkommen, stilvolle Accessoires zu sehen, die mit herausragenden Titeln verbunden sind. Ein thematischer PlayStation DualSense-Controller ist eine großartige Idee, um das Gameplay fesselnder zu gestalten. Der bereits hervorragende DualSense ist ein fantastisches Stück Hardware, und diese limitierte Auflage verleiht dem Film einen Hauch von Flair, auch wenn es sich um ein minimalistisches Stück handelt. Zumindest spiegelt das Preisschild nicht die Exklusivität wider.