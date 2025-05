Death Stranding 2: On the Beach ist bereits vergoldet

HQ

Erst gestern haben wir euch alles über einige Funktionen erzählt, die in Death Stranding 2: On the Beach verfügbar sein werden, wenn es am 26. Juni auf PS5 erscheint, zusammen mit einem limitierten DualSense-Controller. Um dem noch etwas hinzuzufügen, können wir hinzufügen, dass das Spiel Kojima Productions bereits Gold geworden ist.

Wie in einem Beitrag in den sozialen Medien erwähnt, wurde uns gesagt:

"Death Stranding 2: On the Beach ist Gold geworden

"Die Reise beginnt bald – nur noch ein bisschen länger bis zum 26. Juni."

Das ist besonders beeindruckend, da das Spiel noch über sechs Wochen von der tatsächlichen Veröffentlichung entfernt ist, aber es sollte alle Bedenken, die Sie hinsichtlich der rechtzeitigen Ankunft haben, absolut ausräumen, da Gold bedeutet, dass das Spiel fertig und bereit für den Versand ist.