Death Stranding 2: On the Beach hat sich laut Analysten bereits weit über eine Million Mal verkauft

Death Stranding 2: On the Beach wurde erst vor etwas mehr als einer Woche auf den Markt gebracht, aber es scheint bereits eine große Menge an Verkäufen angezogen zu haben. Es scheint, dass das Spiel Ende Juni, nur wenige Tage nach seiner Veröffentlichung, die Marke von 1 Million verkauften Exemplaren überschritten hat.

Laut den Analysten von Ampere (via The Game Business) verkaufte Death Stranding 2: On the Beach bis Ende Juni 1,4 Millionen Einheiten. Während die Startzahlen des Originalspiels weitgehend unbekannt sind, hatte es laut Kojima im Mai 2020 nach einem Start im November des Vorjahres die Gewinnschwelle erreicht.

Heutzutage sehen wir oft, wie Entwickler von den Dächern schreien, sobald ihr Spiel 1 Million verkaufte Exemplare erreicht. Wenn jedoch jemand Trends brechen wird, dann ist es Kojima Productions, und so ist es möglich, dass wir für einige Zeit keine Feier eines Verkaufsmeilensteins von dem gefeierten Entwickler sehen werden.

Death Stranding 2: On the Beach ist jetzt für PS5 erhältlich.