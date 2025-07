Death Stranding 2: On the Beach Guide - 10 Tipps und Tricks für die Verbindung von Australien

HQ

Es ist etwa eine Woche her, dass Death Stranding 2: On the Beach auf PS5 erschienen ist, und zweifellos sind viele von euch durch die Versionen von Mexiko und Australien gewandert, um die Welt weiter zu verbinden. Es wird Experten unter Ihnen geben, die mit den Tricks des Handels vertraut sind, die dazu gehören, ein Porter zu sein, aber wenn Sie neu oder vielleicht aus der Übung sind, haben wir diesen praktischen Leitfaden zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, Ihr immenses Ziel zu erreichen. Also, hier sind 10 Tipps und Tricks für die Verbindung von Australien.

HQ

1. Rüsten Sie sich mit einem Exoskelett aus und tragen Sie es

Es klingt fast trivial, aber sobald du Exoskelette freigeschaltet hast, solltest du eines herstellen und ausrüsten. Es ist für Death Stranding Spiele fast nicht verhandelbar, da diese batteriebetriebenen Anzüge die Fortbewegung und das Durchqueren des Geländes umso einfacher machen und zusätzlich das Gewicht erhöhen, das Sie tragen können. Und das Beste daran ist, dass man in DS2 fast sofort nach seiner Ankunft in Australien Zugang zu Exoskeletten erhält, indem man die Western Environmental Observatory im Südwesten erreicht. Welches Exo für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist, liegt ganz bei Ihnen. Achte nur darauf, dass du immer einen Exo trägst.

2. Fürchten Sie sich nicht vor Maultieren, sondern jagen Sie sie

Wenn du in DS1 zum ersten Mal auf Mules stößt, ist das fast beängstigend, da sie dich überfallen, während du schlecht ausgerüstet bist, um es mit ihnen aufzunehmen. In DS2 ist dies bei weitem nicht der Fall, da du früh Waffen hast, und ehrlich gesagt reicht das aus, um dich zum Jäger und nicht zum Gejagten zu machen. Also lassen Sie sich darauf ein. Wenn du auf Mules stößt, schieße sie nieder und setze sie außer Gefecht. Warum? Denn dann kann man ihre Basen plündern, um alle Ressourcen zu erhalten, die sie besitzen, und auch, um den Einfluss von Mule auf die Karte zu verringern, was die Fortbewegung zumindest vorübergehend erleichtert...

Werbung:

3. Stapeln und planen Sie Ihre Lieferungen intelligent

Eine weitere Death Stranding Klammer. Manchmal gehst du um die Welt zurück und andere gehen einfach an bereits freigeschalteten Einrichtungen vorbei. Wenn Sie dies tun, kommen Sie vorbei, überprüfen Sie die Registerkarte "Bestellung" und prüfen Sie, ob Sie ausstehende Lieferungen abholen können, die Sie auf dem Weg zu Ihrem wahren Ziel abgeben können. Dies wird dazu beitragen, dein Ansehen bei den verschiedenen APAC- und Prepper -Basen zu verbessern und die Tür zu besserer Ausrüstung und mehr Ressourcen weiter zu öffnen.

Werbung:

4. Holen Sie sich einen zuverlässigen und gut ausgestatteten Lkw

Es gibt zwei Hauptfahrzeugtypen in DS2, die verwendet werden können, wobei einer das Dreirad und der andere ein richtiger Lkw ist. Beides sind großartige Optionen, aber ein zuverlässiger Truck, den du sogar mit zusätzlichen Extras wie einer größeren Batterie oder Klebepistolen angepasst hast, um verlorene Pakete und Ressourcen auf Reisen automatisch aufzusammeln, ist eine großartige Möglichkeit, DS2 viel einfacher zu machen. Du kannst nämlich viel mehr transportieren, ohne Probleme durch komplizierte Lieferungen, wie z. B. temperaturspezifische Bestellungen, zu haben, und du wirst viel schneller auf der Karte unterwegs sein, so schnell, dass du sogar durch BT-Territorium zoomen kannst, ohne erwischt zu werden.

Heißer Tipp: Manchmal musst du nicht einmal deinen eigenen Truck herstellen, da du vielleicht in der Lage bist, ein von der Community erstelltes Modell zu ergattern, das bereits über fortschrittliche Werkzeuge und Doodads verfügt. Mögen!

5. Verbinde jede Region nach und nach - auch die, die von der Erzählung getrennt sind

Ein Großteil der Kerngeschichte wird Sie auffordern, Australien zu verbinden, indem Sie die APAC-Kerneinrichtungen und Preppers auf dem Weg dorthin besuchen. Es gibt jedoch Momente, in denen man einige Tierheime nicht besucht, und es ist eine gute Idee, sich einfach die Mühe zu machen und diese trotzdem mit dem Chiral Network zu verbinden. Der Grund dafür ist, dass man dann eine komplett vernetzte Welt hat, in der Community-Konstruktionen auftauchen und damit auch die notwendigen Infrastrukturelemente.

Für die Verbindung von Regionen, die man nicht von Natur aus besucht, gibt es zwei Methoden. Die erste besteht darin, einfach zu warten, bis ein Befehl an diese Unterkünfte eintrifft, um Sie dorthin zu bringen, und die Alternative besteht darin, einen verlorenen Auftrag auf der ganzen Welt zu finden und ihn dann direkt zu ihnen zu bringen. So einfach ist das.

6. Ressourcen beanspruchen und in der Welt sinnvoll einsetzen

Wenn du Unterkünfte freischaltest und sie sogar aufrüstest, indem du mehr Lieferungen abschließt, werden dir "mehr Ressourcen zugewiesen", wie sie dir gerne und regelmäßig mitteilen. Das ist praktisch für die Herstellung von Werkzeugen und Waffen, aber in der Regel hast du so viele zur Verfügung, dass dir nie ausgehen werden. Es sei denn, und es lohnt sich, hier zu Punkt 4 zurückzukehren, man beansprucht diese Ressourcen, stapelt sie in seinem LKW und transportiert sie dann um die Welt, um sie in Infrastruktur- und Gemeinschaftsprojekte zu investieren.

7. Verbringen Sie Zeit damit, der Community bei der Modernisierung der Infrastruktur zu helfen

Aufbauend auf dem letzten Punkt ist die Infrastruktur und die Sicherstellung, dass Sie Zeit für den Aufbau aufwenden, aus zwei Gründen von entscheidender Bedeutung. Der erste ist, dass es viel einfacher ist, sich in Australien zurechtzufinden, wenn man sich auf Straßen verlassen kann, die die Belastung durch schwindende Batterien und Einschienenbahnen beseitigen, die das Reisen fast autonom machen, und der zweite ist, dass sie eine wahre Goldgrube sind, um Likes zu sammeln und Ihre Strand Verbindungsbewertung aufzubauen. Im Ernst, stecken Sie ein paar Ressourcen in Straßen und Einschienenbahnen und beobachten Sie, wie die Gemeinde Sie auf ihre Schultern hebt. Es ist, gelinde gesagt, eine sehr erfüllende Erfahrung.

8. Aktivieren Sie das Upgrade-Modul, das Bereiche hervorhebt, die durch Umweltgefahren gefährdet sind

Wenn Sie sich vom Thema Infrastruktur entfernen, ist ein weiterer guter Ratschlag, Ihr APAS Enhancement Budget mit Bedacht auszugeben. Eine gute Investition ist zum Beispiel die Aktivierung des Moduls, das anzeigt, wenn Ihre PCC-Kreation, Leiter oder Kletteranker Gefahr laufen, durch eine Naturkatastrophe zerstört zu werden. Es mag trivial erscheinen, aber das Wissen, dass Ihre Platzierung einer Leiter oder einer Brücke beim nächsten Mal von einer Sturzflut weggewischt wird, kann Ihre Entscheidung, wo Sie sie platzieren, beeinflussen.

Heißer Tipp: Die APAS Enhancements, die es ermöglichen, eine größere Anzahl von Community-erstellten Elementen zu erscheinen und das Teilen von Likes zu erleichtern, werden auch die Verbesserung Ihrer Strand -Verbindung erheblich vereinfachen.

9. Rasen Sie durch BT-Bedrohungszonen, indem Sie erwischt werden

In Punkt 4 haben wir festgestellt, dass man durch viele BT-Zonen fahren kann, ohne mit einem Fahrzeug erwischt zu werden, aber was macht man, wenn man zu Fuß weitergehen muss? Es gibt hier tatsächlich eine sehr einfache Idee, die für manche vielleicht ein wenig kontraintuitiv ist. Wenn zum Beispiel BTs eine Einrichtung bewohnen, die Sie infiltrieren müssen, könnten Sie erwischt werden (und ja, das mag verrückt klingen). Der Grund dafür ist, dass, wenn du dich von einem BT wegziehen lässt, um einen Mini-Boss-Kampf zu beginnen, sobald du diesen Feind besiegt hast, die BT-Bedrohung in der Umgebung neutralisiert wird, sodass die Sonne wieder scheint und du ohne Probleme erkunden kannst. Außerdem bekommst du eine Menge Chiralium für das Besiegen des Bosses.

Der Haken an der Sache ist natürlich, dass diese Kämpfe etwas chaotisch sein können, oft sieht man sogar, wie man seinen Rucksack verliert, während der BT einen wegschleppt. Eine hilfreiche Lösung besteht darin, die Waffen immer auf deinem Werkzeugregal aufzubewahren, dein Pistolenholster voll, deinen Utility-Beutel voller Blutbeutel, deinen Granatenschlitz und alle anderen Waffen, die an Sams Schultern oder Hüften befestigt sind, anstatt nur in deinem Rucksack.

10. Schallgedämpfte Waffen sind ein Game-Changer

Und wo wir gerade von Waffen sprechen, es gibt eine großartige Technik, die dich bei Mules gefürchtet macht, fast so, als würden sie von Solid Snake selbst gejagt. Schallgedämpfte Waffen. Ja, so einfach ist das, und Sie können diese ganz einfach bekommen, mit schallgedämpften Betäubungs-Scharfschützengewehren, die aus The Lone Commander (dem zweiten Unterschlupf, den Sie in Australien ansteuern) kommen, und schallgedämpften Sturmgewehren, die aus The Data Scientist in Zentral-Nord-Australien kommen, um nur zu beginnen.

Wir hoffen, dass diese Tipps und Tricks Ihnen und Ihrer vernetzten Community helfen, Australien besser zusammenzubringen und Death Stranding 2: On the Beach zu einem umso angenehmeren Erlebnis zu machen.