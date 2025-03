Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 26. Juni auf PS5, neuer 10-minütiger Trailer veröffentlicht

HQ

Sony und Kojima Productions haben die Veröffentlichung für Death Stranding 2: On the Beach angekündigt und einen 10-minütigen Trailer uraufgeführt. Das wurde zu Beginn eines Panels auf der SXSW in Austin, Texas, enthüllt, an dem Hideo Kojima, Troy Baker und Norman Reedus teilnahmen. Ihr könnt euch das Panel hier ansehen, mit neuen Details zum kommenden PlayStation 5-Spiel.

Der Trailer ist, wie man sich an einem 10-minütigen Trailer vorstellen kann, der wahrscheinlich von Kojima selbst geschnitten wurde, ein großer Spoiler, also seid gewarnt. Es bietet viele Gameplay-Momente, darunter Kämpfe, neue und alte Charaktere sowie neue, riesige Feinde. Wenn du nicht verwöhnt werden willst, kannst du dir nur eines merken: Das Spiel erscheint am 26. Juni, exklusiv für PS5.

Kojima hat auch Editionen für Death Stranding 2 angekündigt. Das Spiel wird mit einer Collector's Edition mit einer 15-Zoll-Magellan-Man-Statue, einer Puppenmann-Figur, Kunstkarten, einem Brief von Hideo Kojima und einigen Ingame-Gegenständen für 229,99 USD veröffentlicht. Die digitale Deluxe-Edition enthält außerdem alle In-Game-Gegenstände und einen zweitägigen Vorabzugang für 79,99 USD. Die Standard Edition kostet die regulären 69,99 USD.

Die Vorbestellung von Death Stranding 2: On the Beach jeglicher Art enthält auch Spielinhalte (ein benutzerdefiniertes Hologramm und einige Kampfskelette). Vorbestellungen sind ab dem 17. März möglich und das Spiel wird am 26. Juni veröffentlicht. Weitere Informationen zu den Editionen finden Sie hier.