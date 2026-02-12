Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 19. März auf dem PC

HQ

Angesichts der Tatsache, dass das erste Spiel einige Monate nach dem PlayStation-Start für den PC erschienen ist, ist es keine Überraschung, dass wir den PC-Port von Death Stranding 2: On the Beach heute Abend beim PlayStation State of Play sehen, aber es ist trotzdem schön, dass er da ist. Etwa neun Monate nach der PS5-Veröffentlichung im Juni erscheint Death Stranding 2: On the Beach im März für den PC.

Wie zu erwarten, bietet es viele PC-spezifische Funktionen. Ultra-Widescreen, freigeschaltete Bildrate, DualSense-Controller-Unterstützung, Bildgeneration und mehr werden ins Spiel integriert (DualSense-Unterstützung war natürlich schon vorhanden, aber es ist schön, die Vorteile des Controllers auch auf einer Nicht-PS5-Plattform nutzen zu können). Angesichts dessen, wie phänomenal Death Stranding 2 auf der PS5 aussieht, können wir uns nur vorstellen, wie großartig es auf dem PC aussehen wird. Ich hoffe aber, dass es auch ohne die neuesten Karten funktioniert.

Mit dem Erscheinen dieses Ports im März ist dies wahrscheinlich die letzte Veröffentlichung eines Death Stranding-bezogenen Spiels, die wir für eine Weile sehen werden. Glücklicherweise bremst Kojima die Produktion nicht und bringt bald viele weitere Spiele auf viel mehr Plattformen. OD, Physint und wenn man den Auteur kennt, gibt es wahrscheinlich auch einige Geheimnisse dabei.