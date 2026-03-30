Death Stranding 2: On the Beach Berichten zufolge seit dem PC-Start nun ein Zwei-Millionen-Verkäufer

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Als Death Stranding 2: On the Beach letztes Jahr erschien, war das Spiel bei Kritikern und Fans ein riesiger Erfolg, doch es war nie ein großer kommerzieller Erfolg, mit etwa 1,6 Millionen verkauften PS5-Exemplaren. Die jüngste Einführung auf dem PC hat sich jedoch in vielerlei Hinsicht als vorteilhaft für das Spiel erwiesen, wobei neue Daten von Alinea Analytics darauf hindeuten, dass in der ersten Woche bis zu 425.000 Einheiten auf dem PC verkauft wurden.

Diese Daten, die von Sony oder Kojima Productions nicht bestätigt wurden, würden dazu führen, dass DS2 nun einen Zwei-Millionen-Verkäufer ist, wobei PC fast ein Viertel der Gesamtverkäufe des Spiels ausmacht, obwohl er nur etwa zwei Wochen auf der Plattform auf dem Markt ist.

Diese Information wirft dann auch Sonys angebliche Pläne durcheinander, First-Party-Einzelspieler-Spiele PlayStation-Exklusive komplett ohne PC-Editionen zu machen. Diese Daten, einschließlich der neuesten Berichte über Marathons kommerzielle Erfolge, deuten darauf hin, dass Sony ein riesiges Publikum verpassen könnte, auch wenn das auch anderswo seinen Preis hat.

Hast du schon Death Stranding 2: On the Beach gespielt? Falls nicht, schau dir hier unsere Rezension zur PC-Edition an.