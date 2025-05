Death Stranding 2: On the Beach bekommt einen limitierten DualSense-Controller

HQ

Auch diesen Juni dreht sich wieder alles um Hideo Kojima und Death Stranding. Die Fortsetzung des polarisierenden Spiels soll am 26. Juni ihr Debüt geben, und da Death Stranding 2: On the Beach fast da ist, haben PlayStation und Kojima Productions einen neuen DualSense-Controller in limitierter Auflage enthüllt, der dem Titel nachempfunden ist.

Dieser Controller wird das Basismodell von DualSense sein, außer dass er so gestaltet wurde, dass er das Spiel widerspiegelt. Dazu gehört, dass sie mit einem Abzeichen bemalt wird, zusammen mit dem Motto Drawbridge in leuchtendem Orange. Der Großteil des Gehäuses des Controllers ist ansonsten in Schwarz gehalten, was ihn ideal für alle macht, die derzeit Midnight Black -Platten für ihre PlayStation 5-Konsole verwenden.

Der Controller wird am 26. Juni im Einklang mit dem Spiel selbst veröffentlicht. Es kostet Käufer 74,99 £ / 84,99 € / 84,99 $, wobei Vorbestellungen ab dem 22. Mai möglich sind. Sie können sich eines dieser Zubehörteile schnappen, indem Sie auf PlayStation Direct gehen, aber es ist erwähnenswert, dass der Controller begrenzt ist, was bedeutet, dass Sie möglicherweise kämpfen und schnell sein müssen, um sich einen zu sichern.

Freuen Sie sich auf Death Stranding 2: On the Beach ?