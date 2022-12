Death Stranding 2 ist in Entwicklung bei Kojima Productions

HQ

Kojima Productions versprach, heute Morgen zu den Game Awards zu erscheinen, mit einer Art Neuigkeiten darüber, was es in Arbeit hat, und genau das hat das Entwicklungsstudio am Ende getan. Im Rahmen der Preisverleihung betrat Hideo Kojima die Bühne und enthüllte, dass Death Stranding 2 in Arbeit ist, wenn auch als Arbeitstitel, und dass als Teil dieser Nachricht eine Reihe der Darsteller zurückkehren werden, um ihre Rollen wieder aufzunehmen.

Dazu gehören Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker sowie die Neuzugänge der bereits angekündigten Elle Fanning und Shioli Kutsuna.

Es sollte bekannt sein, dass, da das Spiel anscheinend noch recht früh in seiner Entwicklung ist, noch kein Veröffentlichungsdatum erwähnt wurde, aber es wurde festgestellt, dass Death Stranding 2 auf PS5 kommen wird, wenn es ankommt. Um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was kommen wird, schaut euch den Enthüllungstrailer für das Spiel unten an.