Death Stranding 2 hat auf Steam einen großartigen Start hingelegt

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Letzten Donnerstag erschien Death Stranding 2: On the Beach, das nach etwa neun Monaten als PlayStation-5-Exklusivtitel für den PC erschien. Und es scheint, dass es angesichts all des Lobs, das es erhalten hat, sehr mit Spannung erwartet wurde.

Aufmerksame Resetera-Nutzer haben festgestellt, dass das Spiel während des Startwochenendes laut SteamDB satte 57.682 gleichzeitige Steam-Spieler erreichte – eine Zahl, an die das Original nie heranreichte. In seinen sechs Jahren auf dem Markt erreichte es einen Höchststand von 32.515 gleichzeitigen Teilnehmern, während Death Stranding Director's Cut einen Höchststand von 22.080 erreichte.

Wir sind offensichtlich der Meinung, dass das wirklich verdient ist, und haben es bei Erscheinen sehr positiv bewertet, und hier können Sie unsere Rezension lesen. Wenn du auf eine Xbox Series S/X-Version hoffst, musst du wahrscheinlich noch etwas länger warten, da das erste Spiel fünf Jahre lang ein PlayStation-Konsolen-Exklusiv war, bevor es schließlich auf Xbox erschien.