Death of a Unicorn in einem Trailer gezeigt, der die seltsame Prämisse wirklich zeigt

A24 hat mit vielen großen und oft überraschenden Erfolgen sein wohl bestes Jahr aller Zeiten hinter sich, und es sieht erfreulich danach aus, dass sich dies auch 2025 fortsetzen wird.

In diesem Frühjahr feiert die Horrorkomödie Death of a Unicorn Premiere, in der wir verfolgen, was passiert, wenn ein Auto mit einem Einhorn kollidiert. Als magisches Tier, das es ist, stellt sich heraus, dass es unglaubliche Eigenschaften hat, die die Menschen natürlich maximal ausnutzen wollen - mit Konsequenzen für alle.

Der Film wird im Frühjahr in die Kinos kommen und wir haben einen brandneuen Trailer, den wir mit euch teilen wollen. Schauen Sie es sich unten an und sagen Sie uns, was Sie von seinem Potenzial halten.