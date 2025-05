HQ

Nichts ist mehr heilig. Genau wie viele Ikonen aus der Kindheit, sei es Mickey Mouse, Bambi und Winnie the Pooh, erhalten auch die liebenswerten gehörnten Regenbogenponys, die Einhörner sind, ein schreckliches Update. Es ist einfach eine weitere blutige Verjüngungskur mit Death of a Unicorn, die die Frage aufwirft: Was ist, wenn ein Vater und seine Tochter versehentlich ein Einhorn überfahren und sich herausstellt, dass sein Körper buchstäblich vor kapitalistischem Potenzial und wundersamen heilenden Eigenschaften glitzert? Etwas, das Regisseur Alex Scharfman in seinem Regiedebüt nach besten Kräften zu beantworten versucht, das uns auf eine wilde und blutige Reise mitnimmt, die von Gier, wissenschaftlicher Ausbeutung und rachsüchtigen Märchenwesen geprägt ist.

Die Prämisse ist pures A24-Gold, auch wenn alles etwas langsam anfängt. Paul Rudd mit seinem gewohnten und ehrlich gesagt mittlerweile ziemlich abgenutzten "Cool Dad"-Quatsch, der zusammen mit seiner sarkastischen Teenager-Tochter, gespielt von Jenna Ortega, mit einem Mietwagen direkt in ein Einhorn kracht, was ebenso urkomisch dumm wie unterhaltsam ist, was dem Film sehr bewusst ist. Es gibt Selbstdistanz, Humor und den klaren Wunsch, das bizarre B-Movie-Konzept zu nehmen und ins Absurde abzudriften.

Aber es geht ein bisschen langsam. Das Tempo fehlt und Scharfman fummelt. Nach diesem explosiven Start werden wir mit der Leopold-Familie bekannt gemacht - einem Haufen wirklich unsympathischer Milliardärsidioten, die sich aus dem sterbenden Pharma-Tycoon Odell, seiner falschen Frau und ihrem kläglichen Versagen eines Sohnes mit der Persönlichkeit eines Baumstumpfes zusammensetzen. In dieser ungewöhnlichen Gruppe werden der bereits erwähnte Vater und die Tochter, Elliot und Ridley, versuchen, sich einzuschmeicheln, was nicht unbedingt einfach ist, wenn sich im Kofferraum des Autos eine ermordete Kreatur des Mythos verbirgt.

Der Einhornkadaver, der sich übrigens weigert, still zu liegen, wird folglich auch zum zentralen Punkt des Films, als seine magischen Eigenschaften den Pharmakonzern Dollarzeichen sehen lassen. Nicht zuletzt auf Betreiben der Familie Leopold, die schon früh eine Chance sieht, diese finanziell zu nutzen. Was folgt, ist eine nicht ganz so subtile Anspielung auf die Pharmaindustrie, die Gier und die Fähigkeit der Menschheit, von allem zu profitieren (zu versuchen). Und ich kann nicht leugnen, dass hier eine gewisse Brillanz steckt, die in fähigeren, erfahreneren Händen etwas ganz Besonderes hätte sein können. Aber irgendwo fühlt es sich so an, als hätte Scharfman nicht ganz den Mut oder weiß, was er mit seinem genialen Beitrag zum Drehbuch anfangen soll.

Die Satire kommt einfach nicht an, und Death of a Unicorn tanzt zwischen dem Wunsch, eine Art unbeholfene, sehr offensichtliche Gesellschaftskritik zu vermitteln, und dem Schockieren. Nicht zuletzt, als die Familie des Einhorns beschließt, brutale und blutige Rache an den Beteiligten zu üben. Es macht Spaß und ist unterhaltsam, aber auch leicht frustrierend und fühlt sich letztendlich wie verschwendetes Potenzial an.

Man muss jedoch sagen, dass Ortega hier gut abschneidet und ihre Rolle zu gleichen Teilen mit Sarkasmus und Verletzlichkeit ausbalanciert. Zusammen mit Rudd wird sie nicht nur zum emotionalen Anker des Films, sondern trägt auch zu einer unerwartet gut geölten Dynamik bei, obwohl Rudd in Death of a Unicorn leider eher unterfordert ist. Auch Will Poulter als Shepard Leopold sticht mit seiner charismatischen und exzentrischen Interpretation eines (sehr) verwöhnten Erben hervor. Die Szenen mit ihm gehören oft zu den chaotischsten und unterhaltsamsten.

Weniger überzeugend sind viele der Spezialeffekte des Films, bei denen eine Mischung aus effekthascherischer CGI und zwielichtiger Beleuchtung, insbesondere bei den Einhörnern, die ganze Glaubwürdigkeit aus dem Fenster fliegen lässt und dabei leider einen Großteil der Emotionen ruiniert. Sicher, das lässt sich zum Teil durch das relativ knappe Budget des Films erklären, aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, dass das hätte verhindert werden können. Aber selbst das Bühnenbild ist ein bisschen seltsam, nicht unbedingt hässlich, nur tonal, mit vielen Szenen, die aussehen, als wären sie von Wes Andersons Gothic-Cousin komponiert worden, mit ihnen vollgepackt mit Symmetrie, seltsamen Pastelltönen und einem Hauch von Horrorromantik.

Das Gesamtproblem mit Death of a Unicorn sind nicht so sehr seine verschiedenen Komponenten, sondern dass es sich eher wie ein Pitch als ein fertiger Film anfühlt. Scharfman will so offensichtlich viel tun, und der Film schreit förmlich "Schau mich an, hör mich", als wäre er eine Personifizierung von Lisa Simpson selbst. Und ich schätze den Ehrgeiz, denn Death of a Unicorn gibt uns Einblicke in etwas Brillantes, ertränkt aber letztendlich seine eigene überladene Symbolik.

Trotzdem ist Death of a Unicorn immer noch sehenswert. Die skurrile Prämisse und der Humor reichen aus, um zu unterhalten, und der Film trägt die für A24 übliche Absurdität mit Stolz. Da ist etwas - ein Funke, eine Idee, ein Herz - aber es ist schwer, es vollständig zu begreifen. Ortega ist brillant, genauso wie Poulter, und der Film ist nie langweilig. Erwarten Sie nur nicht, fasziniert zu sein.