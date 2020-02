Death end re;Quest 2 schockt noch dieses Jahr Spieler im Westen

Vor über einer Woche ist das JRPG-Nischenspiel Death end re;Quest 2 in Japan erschienen und nun ist sich der Entwickler Compile Heart sicher, dass sie dieses Spiel bis Ende des Jahres auch europäischen Fans zugänglich machen wollen. Die Mischung aus Visual Novel und JRPG mit rundenbasiertem Taktik-Kampf versetzt uns in die Rolle der Spielfigur Mai, die ihre Schwester Sanae in der Umgebung einer Mädchenschule sucht. Auf ihrer Reise bemerkt sie jedoch, dass dieser Ort viele düstere Geheimnisse birgt, die sie davon abzuhalten versuchen, die Wahrheit zu entdecken.

In den Kämpfen zeigt die Serie einige Eigenheiten, darunter unter anderem das sogenannte Knockback-System. Schlagen wir Gegner weg, können sie andere Gegner anstoßen, was diese wiederum wegstößt und Kettenreaktionen mit hohem Schadenspotential verursacht. Death end re;Quest 2 scheint im Vergleich zum Vorgänger weniger Grind vom Spieler vorauszusetzen, da es möglich ist, Bonuserfahrung durch besonders effektive Spielweise zu erzielen. Gleichzeitig gibt es Gegner, die uns in den Dungeons sofort töten (Instant-Kills haben bereits den Vorgänger geplagt...).

Heldin Shina Ninomiya aus dem ersten Spiel kehrt wieder zurück.

Quelle: Gematsu.