Für den kleinen Liam ist es nicht einfach, Weihnachten zu feiern, wenn seine Eltern unten laut sind, vor allem, nachdem die Familie versucht, sich von einer schmerzhaften Familientragödie zu erholen. Es wird nicht einfacher für den armen Jungen, als sein Brief an den Weihnachtsmann versehentlich in die Fänge Luzifers selbst gerät, und Liams Seele steht plötzlich auf dem Spiel, als der satanische Jack Black versucht, an Liams egoistischere Wünsche zu appellieren...

Die Prämisse eines legasthenen Kindes, das "Weihnachtsmann" falsch schreibt und einen Brief an Satan schreibt, macht auf dem Papier Spaß. Als kurze Skizze hätte es wahrscheinlich sehr gut funktioniert. Aber als Spielfilm? Dann ist es genau das, was man erwarten würde: eine quälend langsame und langwierige Qual, die keinen einzigen Lacher hervorruft. Es ist gestelzt. Schrecklich repetitiv. Es fühlt sich an, als würde der Film nie enden, als hätte Satan höchstpersönlich den Zuschauer mit einer ewig langen Schrottrolle bestraft. Die Inszenierung lässt bei den Witzen keinen Spielraum für Timing und gleichzeitig viel zu viel Raum für langgezogene Dialogszenen, die leicht hätten geschnitten werden können.

Die Charaktere erklären sich ständig gegenseitig Dinge, als ob sie in einer Schleife stecken geblieben wären, und die Dialoge sind so unnatürlich geschrieben und gespielt, dass man sich fragt, ob das Drehbuch nicht von einer KI geschrieben wurde. Selbst wenn der Film einige neue Wendungen einführt (nach einer Stunde und 30 Minuten), gelingt es dem Film nicht, sich zu engagieren und das Ende ist einfach nur ekelhaft gekünstelt. So ungeschliffen, beschönigt und künstlich fühlt sich dieses Weihnachtsmärchen an. Als ob es davon nicht schon genug gäbe im klebrigen amerikanischen Weihnachtsfilmklima. Dear Santa gehört zu der Füllerkategorie, an der man am besten vorbeiscrollt, um nach etwas Sinnvollerem zu suchen, das man auf einem Streaming-Dienst sehen kann.

Dies war sicherlich nicht Jack Blacks Jahr. Der Komiker tut sein Bestes, um dem Film eine gewisse Schärfe zu verleihen, aber es ist nicht einmal Black, der für die sehr wenigen Momente des Films sorgt, die ein Lächeln hervorrufen könnten. Black fühlt sich hier einfach nur müde und unbeholfen als gehörnter Bösewicht, der mehr oder weniger einer albernen Kinderversion von Beetlejuice ähnelt. Ich werde gar nicht erst auf die steife Kinderschauspielerei und den sehr langen Cameo-Auftritt von Post Malone eingehen, aber das versteht sich wahrscheinlich von selbst. Trotz einiger lustiger Sprüche gibt es hier keine Lacher.

Werbung:

Wenn man noch ein Kind ist, kann der Furzhumor des Films sicherlich etwas unterhalten, aber ich finde es schwer zu erkennen, wie 12-Jährige - das Zielpublikum des Films - in der Lage sein werden, das durchzustehen, wenn es so viel attraktivere und lustigere Alternativen gibt. Umso mehr werden die Erwachsenen im Haushalt mit der humorlosen Verzweiflung des Films zu kämpfen haben. Mit anderen Worten, es ist kein Film für jemand anderen als vielleicht Jack Black selbst. Wir sind es gewohnt, um die Weihnachtszeit minderwertige Filme zu produzieren, aber Red One könnte Konkurrenz für den schlechtesten (Weihnachts-)Film des Jahres haben...