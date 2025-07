Dear Me, I Was erscheint nächste Woche exklusiv für Switch 2 Dies ist ein narratives Abenteuer, das in Aquarellfarben präsentiert wird und definitiv wie etwas Außergewöhnliches aussieht.

Arc System Works ist vor allem für seine extrem tiefgründigen Kampfspiele bekannt, darunter die Serien Blazblue und Guilty Gear. Sie entwickeln aber auch andere Arten von Spielen, wie z. B. das Switch 2-exklusive interaktive Abenteuer Dear Me, I Was, das jetzt ein Veröffentlichungsdatum hat. Es stellt sich heraus, dass es am 31. Juli erscheinen und 850 Yen kosten wird, was etwa 4,3 £ / 5 € entspricht. Taisuke Kanasaki, Art Director für das gefeierte Another Code, ist auch für das Design dieses Spiels verantwortlich, und die Prämisse lautet: "Dear Me, I Was ist ein interaktives Abenteuer, bei dem du eine Geschichte genießen kannst, die mit wunderschönen Bildern verwoben ist und den lebendigen Aquarellstil von Taisuke Kanasaki mit der Rotoskopie-Technologie verbindet. Die lebensechten Figuren werden Ihr Herz sicherlich tief bewegen. In dieser Geschichte erlebst du das Leben einer bestimmten Frau. Erlebe Freude, Trauer und Wachstum durch ihr gewöhnliches und bescheidenes Leben. Werden Sie Zeuge der Geschichte, die sie in einem Leben webt, das mit anderen verbunden ist." Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an, um zu sehen, ob dies das gemütliche Sommerabenteuer sein könnte, nach dem Sie gesucht haben. HQ