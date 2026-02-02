Dear Me, I Was... erscheint am 12. Februar auf der Nintendo Switch, Steam, iOS und Android

HQ

Ach du meine Güte, ich war... das exklusive interaktive Abenteuer für die Nintendo Switch 2 (hier ist unsere Rezension) macht den Sprung zu neuen Plattformen. Wie sie in unserem Interview andeuteten, wurde die Möglichkeit, das Spiel auf anderen Plattformen zu sehen, nicht völlig ausgeschlossen, und nun wissen wir, dass es am 12. Februar sowohl auf der "alten" Nintendo-Konsole als auch auf dem PC über Steam sowie auf iOS- und Android-Geräten erscheinen wird.

Wirst du diesem kurzen, aber intensiven Abenteuer mit seinem charakteristischen künstlerischen Stil von Taisuke Kanasaki eine Chance geben? Zur Feier dieses Starts hat der Künstler das Kunstwerk geschaffen, das Sie unten sehen können.

Außerdem können Sie unser Interview mit dem Regisseur Maho Taguchi und dem Artdirector dieses Spiels, Taisuke Kanasaki, hier ansehen: