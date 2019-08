Dear Esther feiert 2019 Debüt auf iOS-Geräten

The Chinese Room verriet uns diese Woche, dass Dear Esther 2019 auf iOS-Geräten erscheinen wird. Das Spiel wurde 2012 veröffentlicht und ist mittlerweile auf PC, Xbox One und PS4 verfügbar. Wie das Studio in ihrer Pressemitteilung bestätigte, sind seit Einführung des Titels mehr als eine Million Kopien verkauft worden, für das kleine Indie-Team aus England ist das ein großer Erfolg.

"Ohne Dear Esther würde es The Chinese Room vielleicht gar nicht geben, daher ist es unglaublich befriedigend zu wissen, dass die Spieler die Insel auf der Suche nach Antworten weiter erkunden dürfen", sagte Dan Pinchbeck, Mitbegründer und Creative Director von The Chinese Room. "Auf mobilen iOS-Geräten bietet [das Spiel] möglicherweise eine noch intimere und persönlichere Erfahrung, als auf PC oder den Konsolen. Ich freue mich darauf zu entdecken, wie sich das auf eine neue Generation von Spielern auswirkt."

Momentan ist noch kein Starttermin bekannt, doch sicher wird der Titel auch unterwegs auf einige Fans stoßen