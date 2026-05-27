Dean Huijsen bricht nach seinem Ausschluss von der Weltmeisterschaft das Schweigen, sodass Real Madrid in Spanien keine Vertretung mehr hat

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Spanien ist einer der Favoriten für die Weltmeisterschaft 2026, und Trainer Luis de la Fuente gab am Montag seine Liste bekannt, darunter Spieler wie Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri und Cucurella. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden jedoch keine Real-Madrid-Spieler für die Nationalmannschaft nominiert, im Gegensatz zu Barcelona, das acht Spieler hat.

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Dani Carvajal, der vor zwei Jahren Kapitän des UEFA-Europa-2024-Siegers war, nicht in den Pre-List-Kader aufgenommen wurde. Ohne ihn war die einzige realistische Option für Real Madrid, bei der Weltmeisterschaft vertreten zu werden, Verteidiger Dean Huijsen, der im letzten Jahr mehrfach aufgetreten war, aber nicht berücksichtigt wurde, da de la Fuente Marc Pubill von Atlético de Madrid und Eric García von Barcelona auswählte.

Nachdem er ein paar Tage lang still war, postete Huijsen eine kurze Nachricht in den sozialen Medien. "Herzlichen Glückwunsch an meine Teamkollegen, die zur Weltmeisterschaft gehen werden, ich werde sie wie jeden anderen Spanier von zu Hause aus unterstützen."

Spaniens Kader für die Weltmeisterschaft 2026

Torhüter:



Unai Simón (Leichtathletikverein)



David Raya (Arsenal)



Joan García (Barcelona)



Verteidiger:



Marc Cucurella (Chelsea)



Pau Cubarsí (Barcelona)



Aymeric Laporte (Leichtathletikverein)



Álejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)



Pedro Porro (Tottenham Hotspur)



Eric García (Barcelona)



Marcos Llorente (Atlético Madrid)



Marc Pubill (Atlético Madrid)



Mittelfeldspieler:



Gavi (Barcelona)



Rodri (Manchester City)



Pedri (Barcelona)



Martín Zubimendi (Arsenal)



Fabián Ruiz (PSG)



Álex Baena (Atlético Madrid)



Mikel Merino (Arsenal)



Stürmer: