Dead-Space-Remake: EA Motive spricht über Ausbau des Universums, Next-Gen-Zerstückelung und Zero-G-Abschnitte

HQ

EA Motive steht vor der Herausforderung, das ikonische Horrorspiel Dead Space aus dem Jahr 2008 neu aufzulegen. Seit etwas weniger als einem Jahr arbeitet das Team an diesem Projekt und am gestrigen Abend präsentierte das Entwicklerstudio einen „unorthodoxen" Livestream, um über einige Bereiche zu sprechen, die EA Motive am Original überarbeiten möchte. In der 45-minütigen Präsentation wurde ein sehr früher Entwickler-Build demonstriert, in dem noch nicht sehr viele Dinge enthalten waren. Ein klaustrophobischer Gang mit einer Lichtquelle, eine Sequenz in der Schwerelosigkeit, eine WIP-Arena mit Feinden, die auf ihre Zerstückelung warten, und einige Konzept-Artworks - das war es.

HQ

Laut den Entwicklern habe das Art-Team die Assets aus dem Original mit weiteren Details versehen und anschließend Belichtung, Audioquellen und moderne Umgebungseffekte eingefügt, um eine detaillierte und atmosphärische Next-Gen-Präsentation zu erzeugen. Ansonsten scheint vieles beim Alten geblieben zu sein. Die Spieler dürfen sich darauf einstellen, dass das Spielgeschehen noch immer nicht durch Kameraschnitte unterbrochen wird und wenn ihr durch das Raumschiff USG Ishimura wandert, werden euch keine Ladesequenzen erwarten (abgesehen von Szenen, in denen ihr auf sich öffnende Türen oder auf Fahrstühle etc. wartet).

Ein Bereich, der sehr viel Raum eingenommen hat, waren technologische Fortschritte beim grotesken Schadenssystem des Remakes. Dead Space war schon damals äußerst grafisch in seiner Darstellung der Gewalt und die Neuauflage wird versuchen, diesen Geist fortzuführen. EA Motive stellte ein äußerst detailliertes Schadenssystem vor, mit dem ihr die wiederauferstandenen Alien-Feinde namens Nekromorphs in ihre Einzelteile zerlegt. Wenn Waffen nicht zum Zertrennen der Gliedmaßen geeignet sind, dann schießt ihr den Zombies damit sprichwörtlich das Fleisch von den Knochen, bis diese letztlich zersplittern. Knochen werdet ihr freilegen, um mit präzisen Schüssen die Gliedmaßen zerstören zu können - das ist die effektivste Art, einen dieser Feinde zu töten.

Die Zero-G-Sektionen aus dem Original sind ein weiterer Bereich, den EA Motive überarbeiten möchte. Die dreidimensionalen Segmente werden Gameplay-Updates aus Dead Space 2 und Dead Space 3 erhalten, damit sich Isaac in der Schwerelosigkeit frei um 360 Grad bewegen kann. Dadurch werden sich einige Spielabschnitte im Vergleich zum Original verändern, was das Team nutzt, um die Navigation durch bekannte Räume mit neuen Herausforderungen aufzufrischen. Das werde selbst die Leute überraschen, die das Game bereits kennen, versprechen die Entwickler.

Es wird auch einige Änderungen am Storytelling von Dead Space geben, denn das Studio möchte die originale Erfahrung erweitern. Hintergrundinformationen über Nebencharaktere und Verweise an Ereignisse und Figuren aus den Dead-Space-Büchern, Filmen und natürlich den anderen Spielen des Franchise sollen das erste Game besser in das übergeordnete Universum einordnen. Grafische Effekte, Anpassungen am Skript und überarbeitete Spielmechaniken sollen das Spiel vervollständigen, deshalb liegt ein Fokus der Entwickler auf dem Ausbau der bestehenden Charaktere.

Deutlich wird das zum Beispiel an unserem Protagonisten Isaac Clarke, der im Remake spricht, sofern er sein Wissen als Ingenieur in Gespräche einbringen kann. Die Entwickler stellen dabei eigenen Aussagen zufolge sicher, dass die Balance gehalten werde. Wenn er sich gruselt, soll man das zwar sehen können, die Spieler dürfen von seinen Gesprächen aber nicht aus dem Gefühl der hilflosen Isolation herausgerissen werden. Deshalb haben sich die Entwickler dazu entschlossen, Isaac nur dann sprechen zu lassen, wenn er a) angesprochen wird oder b) Situationen kommentiert, in denen eine Reaktion von ihm nachvollziehbar ist. Isaacs Synchronsprecher Gunner Wright spricht den Ingenieur übrigens wieder im Englischen vertonen.

Ach, und weil die Spieler nach Dead Space 3 von EA gebrandmarkt wurden, stellten die Entwickler sicherheitshalber direkt fest, dass das Remake keine Mikrotransaktionen enthalten wird.