Deadshot-Künstler behauptet, dass es "keine Entschuldigung" für Spiele gibt, keine genauen schwarzen Frisuren zu haben

Del Walker, derzeit Charakterkünstler bei Naughty Dog, der einst bei Rocksteady arbeitete und den Look für Deadshot in Suicide Squad: Kill the Justice League kreierte, hat gesagt, dass es "keine Entschuldigung" für Entwickler gibt, keine authentischen schwarzen Frisuren in Videospielen zuzulassen.

Er machte diese Bemerkungen kürzlich in einer kurzen Dokumentation auf YouTube mit dem Titel "Wir müssen schwarze Haare in Videospielen reparieren". Das Video weist darauf hin, dass viele Charaktererstellungstools nicht das gesamte Publikum eines Spiels repräsentieren können, und selbst preisgekrönte Titel wie Elden Ring können keine Optionen für schwarze Frisuren haben.

Walker erklärt den Prozess, wie Entwickler daran arbeiten könnten, schwarze Frisuren in zukünftigen Titeln besser einzubeziehen. "Es beginnt mit einer Klasse, einer Lektion zuerst", erklärt er. "Ich stelle den Leuten nur die Idee vor, dass es verschiedene Haartexturen gibt."

"Sie möchten entweder so viel wie möglich vereinfachen oder den anderen Weg einschlagen, bei dem wir tatsächlich ins Detail gehen, indem wir viele Polygone platzieren", fuhr er fort. "Das Problem, das Sie mit der Xbox 360-Ära hatten, ist, dass Sie nicht genug [Power] hatten, um schwarze Haare wirklich auszufüllen, und Sie wollten nicht zu einfach gehen. Der Vorteil ist jetzt, dass Sie keine Entschuldigung haben, weil die Technologie unterstützen kann, was Sie brauchen.""Jetzt geht es nur noch darum, das Wissen zu haben und die Ressourcen schwarzer Menschen zu nutzen, um zu fragen: 'Ist das richtig?' "

