Deadpool & Wolverine war nicht das letzte Mal, dass wir Hugh Jackman im MCU gesehen haben

HQ

Er wird das wirklich bis zu seinem 90. Lebensjahr machen. Während Hugh Jackmans Rückkehr als Wolverine in Deadpool & Wolverine als letzter Versuch des Schauspielers gesehen werden könnte, hat er inzwischen gesagt, dass der Film nicht das letzte Mal war, dass er die Rolle des Logan übernimmt.

"Ich weiß es nicht. Es fühlt sich nicht wie das Ende an. Es fühlte sich wirklich wie das Ende nach Logan an. Wenn ich zurückblicke, musste ich es als Ende, als Wahrheit beanspruchen. Weil ich wirklich an einige Dinge geglaubt habe, die ich mir für diesen Film gewünscht habe, und dafür kämpfen musste", sagte er im Gespräch mit Cynthia Erivo in der Actors on Actors-Reihe von Variety (Transkription über GamesRadar+). "Und ich glaube, ich musste sagen: 'Das ist das letzte Mal, dass ich es mache, und es macht mir nichts aus, es nicht zu tun. Und wir haben es geschafft."

Anfangs wollte Jackman nach Logan nicht zurückkehren, entschied sich aber, für den Hit 2024 zurückzukehren. "Ich sagte: 'Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert.' Es ist nicht so schlimm. Ich werde mich nicht einmal entschuldigen. Und es war so großartig. Ich hatte mehr Spaß, selbst beim Spielen fühlte es sich anders an. Ich habe es zehnmal gemacht, also habe ich all diese Beweise dafür, wie ich mich gefühlt habe. Und ich dachte: 'Ich mag diese Figur.' Und einfach mit Ryan [Reynolds] und Shawn Levy, dem Regisseur, zusammen zu sein. Ich habe es geliebt. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht weiß ich, dass die Leute Logan lieben, und ich auch, aber ich dachte: 'Oh, ich sehe Seiten von Wolverine, die ich noch nie gesehen habe'", fuhr er fort.

Es gibt noch keine Informationen darüber, wann wir Jackman als Wolverine wiedersehen werden, aber selbst wenn er noch nicht für die Avengers: Doomsday-Besetzung bestätigt ist, scheint es ein großartiger Moment für seine Rückkehr zu sein.