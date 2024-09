Deadpool & Wolverine überschreiten die 1,3 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen

HQ

Es schien wirklich, als wäre der Marvel Cinematic Universe Hype Train vorbei. Nach dem Ende der Infinity Saga hatten Marvel Filme Mühe, die Marge von 1 Milliarde US-Dollar zu knacken, die früher eine Selbstverständlichkeit war, mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Love and Thunder, Ant-Man and The Wasp: Quantumania und The Marvels, unter denen, die die Marke entweder um einen Bruchteil oder eine absolute Meile verfehlten. Dann kamen Ryan Reynolds und Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine, ein Duo, das deutlich machte, dass die Marvel -Maschine einfach schlummerte und auf einen Funken wartete.

Denn nach rund zwei Monaten in den Kinos hat Deadpool & Wolverine nun die 1,3-Milliarden-Dollar-Marke an den Kinokassen überschritten und ist damit der bisher siebtgrößte Marvel Film (nach vier Avengers Veröffentlichungen, Black Panther und Spider-Man: No Way Home ), der zweitgrößte Film des Jahres 2024 hinter dem Titanen, der Inside Out 2 ist, und der 23. größte Film aller Zeiten, mit dem Potenzial, sich in der Rangliste weiter nach oben zu schleichen, da Frozen und Jurassic World: Fallen Kingdom nur 2 Millionen US-Dollar bzw. 6 Millionen US-Dollar davor liegen.

Da Deadpool & Wolverine schon eine Weile auf dem Markt ist, ist es unwahrscheinlich, dass er viel mehr Einnahmen an den Kinokassen einfahren wird, da Disney wahrscheinlich die kommende Disney+-Veröffentlichung als nächstes großes Ziel für den Film sieht. Wann dies der Fall sein wird, hat Disney noch nichts angekündigt, obwohl wir mit dem Inside Out 2 im Juni, der bis Ende des Monats zum Streamer kommt, wahrscheinlich erwarten können, dass das Juli-Epos Marvel ein Debüt im Oktober oder November anstrebt.

