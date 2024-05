Deadpool & Wolverine Ticketing-Rekorde brechen

HQ

Gestern begann der Ticketverkauf für den großen Superheldenfilm dieses Sommers Deadpool & Wolverine, und der Druck ist groß. Laut Fandango ist der Hunger nach Marvels neuem Film, gelinde gesagt, groß, und er hat bereits Rekorde für die meisten verkauften Tickets in den ersten 24 Stunden gebrochen.

Etwas, das sie feierten, indem sie ein neues Bild aus dem Film in den sozialen Medien posteten, das Sie sich unten ansehen können.

Gemessen an der Rate, mit der sich die Tickets verkaufen, sieht es so aus, als ob Deadpool & Wolverine der Film mit dem höchsten Einspielergebnis aller Zeiten sein wird. Der Film startet am 26. Juli in den Kinos und wir werden sehen, wie viel Deadpool & Wolverine an den Kinokassen einspielen kann.

Werden Sie Deadpool & Wolverine sehen?