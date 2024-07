Deadpool & Wolverine spielt am Eröffnungswochenende fast 440 Millionen US-Dollar ein

HQ

Es war schon lange klar, dass Deadpool & Wolverine einer der größten Kassenerfolge dieses Sommers (und dieses Jahres) werden würde; Es war wirklich nur eine Frage , wie groß es ist. Und jetzt haben wir den ersten Teil der Antwort.

Laut Deadline können wir nun bestätigen, dass der Film ein außergewöhnlich starkes Eröffnungswochenende hatte. Er hat weltweit 438 Millionen US-Dollar eingespielt. Dies stellt einen Rekord für das größte Eröffnungswochenende aller Zeiten für einen R-bewerteten Film auf.

Der letzte Teil der Frage ist nun, wie weit dieser Erfolg gehen wird und wie hoch die Gesamteinnahmen am Ende sein werden. Superheldenfilme sind bei ihren Ticketverkäufen oft sehr vorgezogen, da die Fans die Filme in der ersten Woche nach der Veröffentlichung sehen wollen, was nach der ersten Woche zu erheblichen Umsatzeinbußen führen kann - obwohl es Ausnahmen gibt. Nur die Zeit wird zeigen, ob Deadpool & Wolverine auch den Rekord für den umsatzstärksten R-bewerteten Film aller Zeiten für sich beanspruchen wird.