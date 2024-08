Deadpool & Wolverine schlachtet die Opposition in den Kinos ab, ist der bisher zweiterfolgreichste Film des Jahres

HQ

Nichts kann Disney und Marvel in diesem Sommer aufhalten, die mit Inside Out 2 und jetzt auch Deadpool & Wolverine mehr oder weniger in Erfolg und Geld ertrinken. Das Interesse an beiden Filmen kennt keine Grenzen und die Einnahmen an den Kinokassen des Superheldenstreifens haben inzwischen weltweit 820 Millionen Dollar (!) überschritten.

Das bedeutet, dass Deadpool & Wolverine auch an Logan vorbeigerauscht ist, Hugh Jackmans letztem Auftritt als klingenschwingender Mutant, und die große Frage ist nun, ob der Film 1 Milliarde Dollar an Ticketverkäufen erreichen kann. Unglaubliche Zahlen und Spaß für das zuvor so geplagte Disney.

Glaubst du, dass Deadpool & Wolverine ein Schritt in die richtige Richtung für Disney ist?

