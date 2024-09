Deadpool & Wolverine ist auf der Jagd nach Auszeichnungen

HQ

Während Marvel und Superheldenfilme bei Preisverleihungen nicht allzu gut abschneiden, neigen wir dazu, dass diese Filme mit vielen der Spezialeffektkategorien davonlaufen und gelegentlich auch in andere Kategorien einfließen. Black Panther hat in der Vergangenheit Erfolg gehabt, Joker auch, und Disney und Marvel Studios hoffen, dass Deadpool & Wolverine ebenfalls zu dieser Zahl beitragen werden.

Laut Variety wird darauf hingewiesen, dass der neueste Kinofilm Marvel bei den Golden Globes, Screen Actors Guild Awards, Critics Choice und der Oscars um Preise kämpft. Während sowohl die Leistungen von Ryan Reynolds als auch von Hugh Jackman vielen dieser Preisverleihungen vorgestellt werden, ist es vor allem Jackman, der am meisten in Betracht gezogen wird, selbst bei der Oscars mit einer hoffnungsvollen Bewerbung in der Nebendarstellerkategorie.

Nur weil der Film für die Auszeichnung zur Schau gestellt wird, heißt das nicht, dass er Nominierungen bekommt, aber wir wären nicht überrascht, wenn er nicht zumindest in einigen Shows und Kategorien anerkannt wird, insbesondere in den typischen Bereichen der Spezialeffekte.