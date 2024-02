Deadpool & Wolverine Der Trailer ist vielleicht doch nicht der meistgesehene

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass der Deadpool & Wolverine Trailer in einem Zeitraum von 24 Stunden der meistgesehene Trailer aller Zeiten war und in dieser Zeit 365 Millionen Aufrufe erzielte. Er übertraf den bisherigen Rekordhalter von Spider-Man: No Way Home um 10 Millionen Aufrufe, aber diese Statistiken sind vielleicht nicht alles, was sie sein sollten.

Laut The Hollywood Reporter nutzte Disney sowohl die 123 Millionen Zuschauer des Super Bowls als auch die Zuschauer online, was bedeutet, dass, wenn man nur die Aufrufe zählt, die er in den ersten 24 Stunden im Internet erhalten hat, der Trailer bei beeindruckenden, aber nicht rekordverdächtigen 242 Millionen Zuschauern liegt.

Disney behauptet immer noch, dass es sich um einen Rekordbrecher handelt, und es scheint wirklich ziemlich sinnlos zu sein, darauf hinzuweisen, woher die Aufrufe stammen. Aber wenn Sie sich wirklich an den Spider-Man: No Way Home-Trailer als Rekordbrecher erinnern wollen, dann können Sie das tun, denn alle Aufrufe kamen über das Internet.