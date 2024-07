HQ

Es gab in den letzten Jahren nicht viele Male, dass in Hollywood so viel Druck auf so wenigen Schultern lastete. Obwohl es wahrscheinlich nicht so angefangen hat, hat Deadpool & Wolverine die Verantwortung für die Zukunft des gigantischen Filmprojekts von Marvel übernommen, und für viele hängt das gesamte Kassenjahr auch davon ab, ob ein guter alter Blockbuster wie dieser weiterhin die erwartete Milliarde einspielen kann. Ryan Reynolds und Co. müssen eine zufriedenstellende Deadpool Fortsetzung abliefern, scheinbar als sanfte Einführung für das gesamte 20th Century Fox X-Men-Universum fungieren und das MCU in nur etwa zwei Stunden wiederbeleben. Kein Druck.

Es ist unglaublich einfach, sich hier in kritisches Spoiler-Territorium zu begeben, also sagen wir einfach, dass seit den Ereignissen von Deadpool 2 sechs Jahre vergangen sind und Wade Wilson (Reynolds) von der TVA (Time Variance Authority ) kontaktiert wird, die die meisten Leute kennen, wenn sie die Loki-Serie auf Disney+ gesehen haben (obwohl alles auch hier erklärt wird). Es stellt sich heraus, dass unsere Zeitlinie, die sogenannte "Heilige Zeitlinie", in Gefahr ist, also muss Wilson Wolverine, gespielt von Hugh Jackman selbst, finden und verhindern, dass das Multiversum zusammenbricht.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass sowohl Reynolds als auch Jackman hier in Topform sind. Reynolds' witzige Herangehensweise an die Figur mag nicht ewig anhalten, und Reynolds' eher einzigartige, begrenzte Bandbreite als Charakterdarsteller wird nur noch deutlicher, wenn immer mehr Rollen die gleichen Eigenheiten und Körpersprache haben, aber man kann die Tatsache nicht wegnehmen, dass er Deadpool ist. Jackman ist weitaus beeindruckender, da er einen weitaus vielfältigeren Backkatalog hat, aber hier nahtlos in die Rolle zurückfällt, und das mit Souveränität. Sie werden von einer effektiven Besetzung unterstützt, die ein Meer von Cameos begrüßt. Es ist, gelinde gesagt, ein vollgepacktes Line-up, und abgesehen von denen, die wir bereits in Teasern gesehen haben, wie Dafne Keen als X23 und Tyler Mane als Sabretooth, gibt es viel, worauf man sich freuen kann.

Einzig Emma Corrin als Cassandra Nova wirkt etwas fehl am Platz, und Spaß beiseite, sie setzt leider den eher enttäuschenden Trend fort, Marvel Antagonisten nur als glorifizierte Handlungsmittel zu verwenden. Aber darüber hinaus ist der Film nicht nur gut gespielt, sondern auch meisterhaft konstruiert, choreografiert und zusammengestellt.

Und es ist lustig, wie in wirklich lustig. Natürlich kommt und geht der komödiantische Fokus wie Ebbe und Flut, aber jedes Mal, wenn Reynolds, Regisseur Shawn Levy und die Autoren einen Witz liefern, landet er - jedes Mal. Dies ist einer der lustigsten Filme des Jahres und wohl auch der lustigste MCU-Film seit dem Original Guardians of the Galaxy.

Viel mehr als das ist ziemlich schwer zu sagen, da dies wahrscheinlich ein Film sein wird, der davon lebt und stirbt, die großen Geheimnisse intakt zu halten und eine Aura des Geheimnisses zu hinterlassen, wie Reynolds und Co. diese wilde Action-/Komödien-Party abliefern. Kurz gesagt, sie hatten größtenteils Erfolg. Nein, dies ist kein Film, der das MCU im Alleingang wiederbeleben kann - das war schon immer ein unrealistisches Ziel. Gleichzeitig ist dies ein enorm starkes Comeback, das die Bereitschaft von Marvel signalisieren könnte, kreativere Risiken einzugehen und einzelne Filme mehr hervorzuheben.

Deadpool & Wolverine macht das Beste aus seinem R-Rating, ebenso wie andere gewalttätige Action-Epen wie Boy Kills World und John Wick Chapter 4, indem sie Körperteile in alle Richtungen auf dich werfen. Außerdem wird viel geflucht und an selbstkritischer Ironie mangelt es nicht. Es gibt alles, was anderen anämischen Marvel Filmen in letzter Zeit gefehlt hat - Charakter. Es ist nicht die Gewalt oder das Fluchen, um das es geht. Es symbolisiert jedoch die Bereitschaft, ein wenig aus dem bereits ausgetretenen Marvel Pfad herauszutreten, was sie hoffentlich auch in Zukunft tun werden.

Einige Sequenzen sind unterhaltsamer als andere, und wie gesagt, Reynolds kann diese Figur nicht ewig spielen, weil die metallische Ermüdung irgendwann einsetzen wird. Aber für den Moment war das genau das, was wir brauchten, und das ist an sich schon ziemlich großartig.