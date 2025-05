Deadpool und Batman kreuzen sich in neuer Comic-Serie

HQ

Wir haben in der Vergangenheit einige Male gesehen, dass Marvel und DC sich überschneiden, entweder für kleinere Initiativen oder für massive Ensemble-Konflikte. Unabhängig von der Situation ist es immer ein Ereignis, und das macht die heutigen Nachrichten ebenso spannend.

Marvel und DC hat eine Crossover-Comic-Serie angekündigt, in der Batman und Deadpool aufeinandertreffen werden. Unter dem Namen Deadpool/Batman wird es sich um ein zweiteiliges Crossover handeln, auf das ein zweiter Comic mit dem Titel Batman/Deadpool folgen wird, wobei der erste im September und der zweite im November erscheint.

Was die erzählerische Grundlage hinter dem Crossover betrifft, so erfahren wir, dass Wade Wilson für einen Job in Gotham City angeheuert wurde und dass dies ihn auf einen Crashkurs mit Batman bringt, die ihm entweder helfen oder versuchen könnten, ihn zu zerstören.

Deadpool/Batman wird von Deadpool und Spider-Man Veteran Zeb Wells geschrieben und von Batman und X-Men Veteran Greg Capullo illustriert. Weitere Informationen über den Comic und den Rest des Kreativteams dahinter werden zu einem späteren Zeitpunkt erwartet, aber im Moment haben wir zumindest das Cover, das wir uns ansehen können, und ein kurzes Statement von Wells, in dem er erklärt, warum er diesen Comic machen wollte.

Werbung:

"Nachdem ich Amazing Spider-Man (2022) für 60 Ausgaben geschrieben hatte, sagte ich Marvel, dass ich eine Pause brauche. Marvel hat mir gesagt, dass ich das machen könnte, oder ich könnte einen Comic mit Deadpool und Batman in den Hauptrollen mit dem besten Batman-Künstler unserer Generation schreiben. Ich brauchte keine Pause mehr. In Batman haben wir jemanden gefunden, der noch weniger Zeit für Deadpools Eskapaden hat als Wolverine, aber eine stadtweite Bedrohung durch den Joker macht seltsame Bettgenossen (im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es nach Deadpool ginge). Es war ein Riesenspaß, Deadpool in Gotham City loszulassen und zu sehen, was passiert."