Deadpool tritt nächste Woche Marvel bei

Gestern warnte uns der talentierte Haufen bei Firaxis, dass wir heute viel Deadpool sehen würden, da sie uns Neuigkeiten über den ersten DLC von Marvel's Midnight Suns geben würden. Es stellt sich heraus, dass alles gut ist.

Denn der heutige Trailer verrät, dass die Deadpool-Erweiterung von Marvel's Midnight Suns mit dem Titel "The Good, The Bad, and the Undead" am 26. Januar erscheinen wird. Es zeigt auch, was wir neben diesem fiesen Stück Superhelden und seinen neuen Angriffs- und Fähigkeitskarten bekommen, einschließlich Einblicke in neue Story-Missionen, ein paar neue Gegnertypen, einen Imbisswagen für die Abtei, neue Kostüme und eine ganze Menge Durchbrechen der vierten Wand.