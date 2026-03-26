Deadpool-Star Shioli Kutsuna schließt sich Sydney Sweeney im kommenden Netflix-Gundam-Film an

Wir haben schon ein paar Mal erwähnt, dass eine von Netflix finanzierte Gundam-Adaption in Arbeit ist, die bereits einige große Stars im Cast hat, mit Sydney Sweeney und Noah Centineo in den Hauptrollen. Wir wissen auch, dass Michael Mando zur Besetzung stößt, und nun berichtet Deadline, dass ein weiterer Schauspieler ausgewählt wurde.

Diesmal ist es Deadpool-Star Shioli Kutsuna (der Yukio sowohl in Deadpool 2 als auch in Deadpool & Wolverine spielte), der in einer bisher unbekannten Rolle zum Projekt stößt. Jim Mickle schreibt und inszeniert, aber wann der Film gedreht wird und vor allem wann er Premiere hat, bleibt unklar.

Da so viele bereits für den Film bereit sind, sollten die Dreharbeiten dieses Jahr beginnen können, aber ein Gundam-Film wird natürlich eine erhebliche Postproduktion erfordern, daher sollten wir wahrscheinlich frühestens mit einer Veröffentlichung Ende 2027 rechnen.