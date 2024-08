Deadpool-Regisseur enthüllt neue Anthologie-Serie

HQ

Deadpool Regisseur und Kopf hinter Love Death + Robots, Tim Miller, enthüllte heute Abend am Gamescom den Weltpremieren-Teaser-Trailer für seine neue Anthologie-Serie Secret Leve l.

Ein sichtlich emotionalerMiller sagte, er sei "so aufgeregt", den Trailer für das Projekt zu zeigen, an dem sie "seit drei Jahren arbeiten". Er nannte es seinen "Liebesbrief an die Spiele", also ist es eindeutig ein Leidenschaftsprojekt, und diese Liebe war im Teaser deutlich zu sehen.

Vollgestopft mit kultigen Franchises und Spielen wie Warhammer 40K, God of War, Megaman, Dungeons & Dragons und Sifu sah der Trailer unglaublich aus und zeigte ein durchweg erstaunliches Niveau an Animation und Action, das mit Sicherheit eine Augenweide sein wird.

Als ob das nicht schon gut genug wäre, verriet Miller, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Zuschauer voll und ganz am Spaß teilhaben können, denn Secret Level wird am 10. Dezember auf Amazon Prime Video fallen.