Deadpool könnte direkt auf die Avengers zusteuern

Auch wenn Deadpool nun offiziell Teil des Marvel Cinematic Universe ist, fühlt es sich immer noch surreal an, daran zu denken, dass er theoretisch neben Captain America, Hulk, Doctor Strange oder den Fantastic Four in einem zukünftigen Film auftauchen könnte. Es besteht kein Zweifel, dass er zurückkehren wird, wenn man den massiven Kassenerfolg von Deadpool & Wolverine bedenkt. Und jetzt deutet Ryan Reynolds selbst an, dass Deadpool früher oder später tatsächlich auf die Avengers treffen könnte.

In einem Instagram-Post, der erst vor wenigen Stunden hochgeladen wurde, teilte Reynolds ein Bild, auf dem jemand ein "A" über das Emblem der Avengers gekritzelt hatte - etwas, von dem wir alle mit Sicherheit annehmen können, dass es das Werk von Deadpool war. Mit anderen Worten, es scheint immer wahrscheinlicher, dass der Antiheld mit dem motorisierten Mund im kommenden Avengers: Doomsday und/oder Avengers: Secret Wars auftauchen wird. Ihr könnt euch den Beitrag des Schauspielers unten selbst ansehen.

