Deadpool ist zurück, um das Marvel-Universum ein letztes Mal zu zerstören

Wir haben gesehen, wie Wolverine und der Punisher das Marvel-Universum zerstört haben, und Deadpool hat es schon zweimal geschafft, aber diese Spezial-Event-Comics ziehen oft viele Blicke auf sich, und so sind wir zurück für eine letzte Fahrt, wenn der Söldner mit dem Mund es mit dem gesamten Marvel-Universum aufnimmt.

Dazu gehören die Avengers, X-Men, Helden von den Sternen, Hexen, Supersoldaten und mehr. Wie Marvel in einem neuen Beitrag erklärte, wurde Deadpool, nachdem er sein eigenes Heldenuniversum und danach ein weiteres getötet hatte, in ein drittes Universum transportiert, wo er sich seiner bisher größten Herausforderung stellt.

"Er hat es auf das Schlimmste vom Schlimmsten abgesehen, ein ganzes Multiversum von Marvels Größten, das schief gegangen ist", heißt es in der Ankündigung. Wir werden weltumspannende Hulks, einen Werwolf Captain America und mehr sehen. Deadpool ist nicht der Bösewicht dieser Serie, sondern scheint ein Universum von seinen größten Bösewichten zu säubern.

Deadpool Kills the Marvel Universe: One Last Time kommt am 2. April 2025 in den Handel.

