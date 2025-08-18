Deadpool bestätigt für Avengers: Doomsday

HQ

Deadpool schwingt sich offiziell in den mächtigsten Showdown des MCU. The Hollywood Reporter's Heat Vision hat bestätigt, dass Ryan Reynolds seine Rolle als Wade Wilson in dem kommenden Mega-Crossover Avengers: Doomsday wieder aufnehmen wird, das am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen soll. Erwartet jedoch nicht, dass Wade Wilson schon ein Avengers-Trikot anzieht. Während sein Auftritt feststeht, ist sich die Quelle darüber im Klaren, dass er nicht in die offizielle Teamaufstellung aufgenommen wird, aber Deadpool bleibt passenderweise der respektlose Außenseiter.

Seine Rückkehr folgt auf den milliardenschweren Erfolg von Deadpool & Wolverine im Jahr 2024, und der Teaser, mit dem alles begann, ein kryptischer Social-Media-Post mit einem Avengers-Logo, das mit Deadpools charakteristischem "A" verunstaltet wurde, lässt die Fans vor Vorfreude glühen. Avengers: Doomsday verspricht eine Multiversum-umspannende Fahrt zu werden, jetzt mit einem Hauch von Deadpools typischem Chaos.

Bist du gehyped darauf, dass Deadpool bei Doomsday dabei ist?