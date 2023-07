Deadpool 3 zeigt Wolverine in seinem klassischen gelben Anzug

HQ

Die Deadpool-Filme sind voll von beliebten Referenzen, so dass die Fans eine riesige Wunschliste von Dingen haben, die sie nächstes Jahr in Deadpool 3 sehen möchten. Jetzt wissen wir, dass einer der am häufigsten nachgefragten stattfinden wird.

Denn Ryan Reynolds hat auf seinem Instagram ein neues Bild vom Set gepostet, das bestätigt, dass Hugh Jackmans Wolverine tatsächlich den ikonischen gelben Anzug aus den X-Men-Comics in Deadpool 3 tragen wird. Erstaunlicher Fan-Service und eine einfache Möglichkeit für Reynolds' Titelfigur, sich über Jackman lustig zu machen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, den Anzug zu sehen, den Jennifer Garners Elektra im Film tragen wird, denn die Zeiten haben sich seit ihrem Flop 2005 definitiv geändert.