Deadpool 3 Veröffentlichungsdatum ist in wirklicher Gefahr

Der Regisseur von Deadpool 3 ist sich nicht sicher, ob der Film seinen Veröffentlichungstermin im Mai 2024 erreichen wird. Ursprünglich sollte der Film im Dezember nächsten Jahres in die Kinos kommen, wurde dann aber aufgrund einer Umbesetzung des Zeitplans vorgezogen.

Angesichts der anhaltenden Streiks der SAG-AFTRA weiß Levy jedoch nicht, wann er wieder mit der Arbeit an dem Film beginnen kann. Im Gespräch mit TheWrap sagte er: "Ich weiß nicht einmal, ob wir offiziell [ein Veröffentlichungsdatum] haben. Ich weiß, dass wir am 3. Mai sein würden.""Der Streik der Schauspieler und die lange Produktionspause haben diesen Veröffentlichungstermin in Gefahr gebracht. Wir haben die Hälfte des Films gedreht. Ich habe die Hälfte des Films geschnitten. Wir brennen darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und diesen Film nächstes Jahr herauszubringen."

Da nur die Hälfte des Films fertig ist und noch etwa 6 Monate bis zum geplanten Veröffentlichungstermin verbleiben, sieht es nicht gut aus, um den Film fertigzustellen.

Freust du dich auf Deadpool 3?