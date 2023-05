Deadpool 3 startet Filme, Ryan Reynolds Improvisationsverbot

HQ

Dunkle Wolken ziehen am Horizont auf und obwohl die Dreharbeiten zum neuen Deadpool-Film gerade erst begonnen haben, ist das Projekt auf einen Haken gestoßen. Nicht nur, dass der anhaltende Streik in Hollywood alles um über einen Monat verzögert hat, jetzt sind auch keine Änderungen am Drehbuch oder gar Improvisationen der Schauspieler während der Dreharbeiten erlaubt.

Das hat zu großen Problemen geführt, nicht zuletzt für Ryan Reynolds und seinen Deadpool-Charakter, der in seinen Dialogen immer spontan war. Viele der besten Momente der beiden vorherigen Filme sind während der Dreharbeiten entstanden oder ausgeheckt, was im Rahmen ihrer Vereinbarung mit der WGA nicht mehr erlaubt sein wird.

Glaubst du, sie sollten die Dreharbeiten unterbrechen und warten, bis der Streik vorbei ist, oder weitermachen und sklavisch dem Drehbuch folgen?

Danke, Collider.