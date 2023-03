Deadpool 3 fügt Matthew MacFadyen zu seiner Besetzung hinzu

Obwohl wir noch über ein Jahr von der Veröffentlichung von Deadpool 3 entfernt sind, sieht die Besetzung bereits gestapelt aus. Ryan Reynolds kehrt zum Star zurück, und wir sehen auch, wie Hugh Jackman als Wolverine im Film zurückkehrt. In Bezug auf unseren Bösewicht werden wir Emma Corrin von The Crown bekommen, und es wurde jetzt bestätigt, dass Matthew Macfadyen von Succession ebenfalls zur Besetzung stoßen wird .

Macfadyens Rolle wurde noch nicht bekannt gegeben, aber da der Film Ende 2024 veröffentlicht werden soll, ist es zweifelhaft, dass wir frühestens in diesem Jahr mehr Informationen erhalten werden. In letzter Zeit ist Macfadyen vor allem für seine Rolle als Tom Wambsgans in der HBO-Serie Succession bekannt.

Da Succession mit seiner vierten Staffel endet, ist es gut zu sehen, dass der Schauspieler sofort zu einem weiteren großen Casting übergehen wird.

Was hältst du davon, dass Matthew Macfadyen in Deadpool 3 gecastet wird?