Deadpool 2-Schauspieler erscheint in Hideo Kojimas nächstem Spiel

HQ

Hideo Kojima hat über Twitter angekündigt, dass die Schauspielerin Shioli Kutsuna in seinem kommenden Spiel zu sehen sein wird.

Zuletzt bekannt für seine Rolle als Yukio in Deadpool 2, schließt sich Kutsuna Elle Fanning in der Besetzung für dieses (noch) unbetitelte Spiel an, das bei Kojima Productions in Arbeit ist. Es ist wahrscheinlich, dass in den kommenden Wochen ein dritter großer Name für das Projekt bekannt gegeben wird, wobei Kojima potenziellen Spielern drei große Fragen stellt: "Wer bin ich?" (Elle Fanning); "Wo bin ich?" (jetzt bekannt als Shioli Kutsuna) und das noch nicht beanspruchte "How come?".

Dieses neue Spiel, das Gerüchten zufolge den Titel "Overdose" trägt, soll entweder eine Fortsetzung von Death Stranding oder ein eigenständiges Projekt sein, das in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios erstellt wurde. Kojima hat zuvor in einem Interview mit The Guardian erklärt, dass ein bevorstehendes Projekt die Grenzen sowohl der Spiele- als auch der Kinoindustrie verschieben würde. Mit der Art und Weise, wie sich die Besetzung bisher entwickelt und den Längen, die Kojima unternehmen wird, um die Spieler zu ärgern, stehen die Chancen gut, dass "Overdose" dieses Spiel ist.