"Deadpool 2"-Regisseur sagt Nein zum neuen Jurassic World-Film

Anfang dieser Woche erfuhren wir, dassDavid Leitch in Gesprächen ist, um den neuen Jurassic World-Film zu inszenieren, der 2025 Premiere feiern soll. Ich merkte an, dass dies sehr interessant wäre, da Leitchs Deadpool 2, Atomic Blonde Bullet Train und mehr sich stark von dem unterscheiden, was wir aus dem Jurassic Park-Universum kennen. Es stellte sich heraus, dass es zu anders gewesen wäre.

Deadline hat von David Leitchs Vertretern die Bestätigung erhalten, dass die Gespräche gescheitert sind, weil er und Universal unterschiedliche Visionen für den Film hatten.

Wir wissen nicht, wer der nächste auf der Liste der Regisseure ist, aber Sie können wahrscheinlich damit rechnen, nächste Woche ein Update zu erhalten, da der Premierentermin noch 17 Monate entfernt ist.