Deadlock Protocol: 43. Warframe Protea noch diese Woche via Update auf PC verfügbar

Die Neugestaltung der Corpus-Fraktionslevel wird diese Woche für alle verfügbar sein, die Warframe auf dem PC spielen. Wie gewohnt wird das neue Update Deadlock Protocol erst zu einem späteren Zeitpunkt auf Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht, doch es gibt einiges mehr, auf das sich die Tenno aus aller Welt freuen dürfen. Digital Extremes will mehr Story-Hinweise zur Corpus-Ursprungsgeschichte bereitstellen, in einigen Bereichen der Welt die Grafiken aufhübschen und bestimmte Areale sogar gänzlich neugestalten. Natürlich wird es auch einen weiteren Warframe geben: Der Protea ist die 43. Klasse im Spiel und sie wird verschiedene Geräte zu ihrem Vorteil nutzen, um im Kampf beispielsweise die Zeit zurückspulen zu können. Ein neuer Trailer zeigt euch das:

