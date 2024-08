Deadlock führt den MOBA-Boom an

HQ

Es ist kein großes Geheimnis, dass sich die Spieleindustrie manchmal wie ein Wettlauf anfühlen kann, um die Hausaufgaben des Unternehmens zu kopieren, das von den Fans gefeiert wird - das geschah schon in den glorreichen Tagen von League of Legends und DOTA 2, es geht fragwürdig immer noch mit Fortnite und dem Battle-Royale-Genre weiter, aber es scheint, als ob die Zeit wirklich ein flacher Kreis sein könnte, denn MOBAs scheinen wieder massiv auf dem Vormarsch zu sein.

Aus der Vergessenheit und dem Scheitern kehrte Gigantic zurück, wobei Gigantic: Rampage Edition erst Anfang des Monats kostenlos über den Epic Games Store erhältlich war (besonders dieser Autor hatte Spaß daran, es zu spielen); Predecessor (das MOBA, das auf den Knochen von Paragon basiert) hat seine Version 1.0 erhalten; Smite 2 ging in die geschlossene Alpha, und natürlich enthüllte Valve endlich Deadlock, das weiterhin im Trend liegt und eine massive Spielerzahl verzeichnet, obwohl es nicht offiziell veröffentlicht wurde.

Aber was passiert hier eigentlich und was nehmen die Spieleentwickler aus der Situation mit?

Alex Cantatore, Executive Producer von Smite 2, glaubt, dass der Trend der Soulslike-Spiele die Spieler auf größere Herausforderungen vorbereitet hat - und auf großartige Belohnungen, was sich gut für das Genre eignet.

Er sagte: "Ich habe MOBAs oft als das Soulslike der Multiplayer-Genres beschrieben - sie sind wirklich schwer. Du wirst viel sterben, um das Spiel zu lernen.

"Das gleiche Gefühl, das man bekommt, wenn man Malenia ? Als ob du dafür belohnt wurdest, dass du das Spiel gründlich gemeistert hast? Das ist das Gefühl, das man bekommt, wenn man jedes Spiel von Smite 2 gewinnt.

"Jetzt, da mehr Spieler verstehen, dass es sich großartig anfühlt, ein schwieriges Spiel zu meistern, denke ich, dass mehr bereit sind, diese Reise auf sich zu nehmen."

Was die Takeaways sind, ist schwer zu schlucken, aber einfach zu erkennen für Cantatore, der sagte: "Ich denke, die Erwartungen der Spieler wachsen immer weiter, und wir glauben, dass der einzige Weg, diese Erwartungen zu erfüllen, darin besteht, deinen Namen früher in die Öffentlichkeit zu bringen, als es dir wirklich lieb ist, damit du genau Feedback darüber bekommst, was die Spieler denken und was sie wollen.

"Während des letzten MOBA-Booms hat man viele gute Spiele gesehen, die die Formel nicht wirklich weiterentwickelt haben und sich daher nicht von etablierten Konkurrenten abheben - Smite haben überlebt, weil sie die perfekte Balance gefunden haben."

Was diejenigen betrifft, die immer noch versuchen, sich in der MOBA-Szene zu etablieren, insbesondere während dieses Booms, Robbie Singh, stimmt der CEO von Predecessor Entwickler Omeda Studios dem letzten Teil der Gedanken von Cantatore zu - es ist kein Comeback, das wir sehen, es ist eine Evolution.

Singh sagte: "Unserer Meinung nach sind MOBAs von Anfang an nie wirklich verschwunden. Es könnte sein, dass eine neue Generation von Landwirten gerade erst erkennt, dass es auch eine neue Generation von MOBAs gibt, die besser aussehen und sich besser spielen als die, an die sie vielleicht gewöhnt sind.

"Heutzutage würden wir sagen, dass man, um als modernes MOBA erfolgreich zu sein, ein solides Fundament aus Helden und Kernmechaniken braucht, aber wir wollen auch einen Schritt zurücktreten und über das Genre selbst hinausblicken."

An seinen Worten scheint etwas Wahres dran zu sein: Gigantic, Predecessor, Smite 2 und natürlich Deadlock entfernen sich alle vom traditionellen Top-Down-Gameplay von PC-MOBAs und pumpen stattdessen mit Third-Person-Gameplay etwas Action in das Genre (danke, PC Gamer).

Was hältst du von diesem Trend bei MOBAs? Ist es eine Modeerscheinung oder wird es bleiben? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.