Deadlock Betrüger sind bereits in freier Wildbahn, Valve arbeitet an einem Anti-Cheat-System

Hey, wenn du nicht so gut in Deadlock oder Spielen im Allgemeinen bist, ist das in Ordnung. Die meisten Leute sind nicht gut in Spielen, und sie laden immer noch keinen Aimbot von einer zwielichtigen Seite herunter, um die Zeit aller anderen zu ruinieren.

Weil sich einige Leute jedoch entschieden haben, diesen Weg zu gehen, und Deadlock - ein Spiel, das zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch nur per Einladung gespielt werden kann - hat jetzt seine eigene Art von Cheatern. Glücklicherweise arbeitet Valve an einer Abhilfe mit einem Anti-Cheat-System, aber das wird einige Zeit dauern.

Wie PCGamer herausfand, hat Valve-Entwickler Yoshi auf Discord enthüllt, dass Pläne in Arbeit sind, um Cheater aus dem Spiel zu entfernen. Da Valve jedoch an einem Haufen anderer Dinge für diese Beta arbeitet, könnte es eine Weile dauern, bis die Cheater entfernt werden. Es gibt im Moment noch kein Veröffentlichungsfenster für Deadlock, also ist das Spiel zumindest nicht vollständig zufälligen Cheatern ausgesetzt.

Bist du schon auf Deadlock Betrüger gestoßen?