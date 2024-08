Das polnische Indie-Studio Gruby Entertainment besteht aus 14 Personen. 14 leidenschaftliche Gamer haben in den letzten zwei Jahren an dem neu veröffentlichten Action-Titel Deadlink gearbeitet, und man kann nicht anders, als dieses Projekt als eine Art Kontrast zu Sonys kommendem Blockbuster Concord zu betrachten. Beide Spiele greifen ein bewährtes, beliebtes Konzept auf, peppen es mit einem altbewährten, beliebten Designstil auf und versuchen, das Ganze mit einem Hauch von Originalität abzurunden. Concord wird seit über drei Jahren von 100+ Personen entwickelt. Deadlink hat zwei Jahre gedauert, um von 14 mutigen Seelen erstellt zu werden, und es strotzt vor Leidenschaft, Kreativität und Einfallsreichtum, während das von Firewalk Studio eher einem geschmähten Overwatch Plagiat ähnelt (ich habe nur die offene Beta getestet, aber immerhin). In einer Zeit, in der Spiele/Filme größtenteils in Vorstandsetagen produziert werden und in der geringe finanzielle Risiken über Originalität, Vorstellungskraft, Leidenschaft und Enthusiasmus belohnt zu werden scheinen... Es ist toll, Spiele wie Deadlink zu haben.

Gruby hat Doom Eternal mit Ghostrunner vermischt, mit Cyberpunk 2077 und Shogo: Armor Command Designs bestreut und das Ganze mit dem Rogue-like-Ansatz von Hades gewürzt. Dies ist ein ziemlich traditionelles Roguelite-Spiel, bei dem es darum geht, zu versuchen, zu sterben, zu lernen - zu wiederholen, und die Fähigkeiten, die sich im Laufe der Versuche aufbauen, werden schnell lohnend.

Das Design ist wunderschön und neben den offensichtlichen Inspirationen wie Cyberpunk, Overwatch und System Shock sehe ich auch Einblicke in den vergessenen Klassiker Shogo: Armor Command.

In ferner Zukunft verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Maschine, und als namenloser Cyborg-Pilot nimmst du es mit deinem Arbeitgeber und der von der Regierung finanzierten Corporate Security Agency Mission auf, Dutzende monströser Kampfroboter in Cyberpunk-Sci-Fi-Umgebungen abzuschlachten. Wenn du auf herannahende Feinde schießt oder sie tötest, wird dein "Avatar" aufgerüstet, und wenn er kaputt geht, ist das ein Kinderspiel, denn als Pilot bist du sicher in einem VR-Käfig untergebracht und kannst einfach in einen neu gebauten Roboter springen, um weiter Kugeln abzufeuern. Die Herausforderung besteht darin, so weit wie möglich zu kommen, ohne deinen Körper zu brechen, denn wie bei allen Roguelites bist du gezwungen, jedes Mal bei Null anzufangen, wenn dein Cyborg kaputt geht.

Es ist wahnsinnig schnell und wirklich schwer. Wenn du stirbst... Du fängst wieder von vorne an.

Werbung:

Die Geschichte in Deadlink ist nichts, was ich loben möchte. Auch die Erzählung ist nichts, womit man prahlen könnte, da beide Teile super typisch für das Subgenre selbst sind und durch relativ uninspirierte Dialogfelder erzählt werden, die meist aussehen, als wären sie aus einem Handyspiel gerissen worden. Es gibt hier zwar einige nette Synchronsprecher und etwas Humor, den ich schätze, aber die Geschichte ist nicht das, was Deadlink spielenswert macht. Stattdessen sind es die Spielmechaniken, die mich anziehen und zum Spielen bringen. Es gibt vier Charakterklassen, tonnenweise Upgrades und die Kämpfe sind somit unterschiedlich, je nachdem, welche Klasse du wählst, wie dein Spielstil aussieht und welche Upgrades du auswählst.

Die Spielmechanik und das Gefühl der Steuerung sind brillant.

Die Kämpfe erinnern sehr an Doom Eternal mit einigen Overwatch Tönen. Das Schießen ist super straff, die Spielsteuerung ist tadellos und genau wie in Doom Eternal bin ich fasziniert von den Möglichkeiten, die es für den geübten Spieler gibt, auch wenn ich noch nicht ganz alle Funktionen beherrsche, um durch die Umgebungen fliegen zu können und Zerstörung so zu verbreiten, wie es nachweislich möglich ist. Wie in Halo kann jeder Körper nur zwei Waffen gleichzeitig tragen, was bedeutet, dass du besser zwei Waffen wählen solltest, die sich gegenseitig ergänzen, dann je nach Entfernung und Art des Feindes zwischen ihnen wechselst und manchmal nahe genug kommst, um den berühmten linken Haken zu liefern.

Die Waffen sind alle sehr gut gestaltet und bieten einen höllischen Rückstoß sowie zufriedenstellende Explosionen.

Werbung:

Deadlink ist sehr, sehr schnell und erfordert, dass du verschiedene Waffenkombinationen, Angriffe und Annäherungen (je nach Gegnertyp) testest, um dir deinen Weg durch die feindlichen Gassen zu bahnen. Wie in Eternal und Ghostrunner ist eine wunderschöne Präzision in die Spielmechanik integriert, die sich lohnt, da die Waffen Spaß machen und das Bewegungsmuster zufriedenstellend ist. Die Grafik ist auch wunderschön. Grubys Cyberpunk-Zukunft ist cartoonartig und voller Charaktere. Das Design sieht aus wie eine Mischung aus Shogo und System Shock mit kleinen Details, die von Overwatch sowie Metroid und Halo entlehnt sind. Die Mischung... ist brillant.

Ich mag die Bosse, auch wenn sie manchmal etwas übermächtig sind. Es gibt eine einzige Strategie, die auf alle Bosse zutrifft, denen ich begegnet bin, und die ist, von Anfang an hart und gnadenlos zu pushen, was ich mag, aber ich hätte mir hier etwas mehr Abwechslung gewünscht. Es hätte den einen oder anderen Boss geben sollen, bei dem ich als Spieler ein bisschen strategisch und defensiv vorgehen musste, um ihn zu besiegen, was meiner Meinung nach insgesamt mehr Abwechslung schaffen würde. Dies ist jedoch nur ein kleiner Kritikpunkt an einem Indie-Spiel, das zusammenfassend eine brillante FPS-Action bietet, die vor Charakter und Leidenschaft nur so strotzt.