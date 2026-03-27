Dead Take und Faith: Unholy Trinity erhalten Adaptionen von Alanah Pearces neuem Studio der Schöpferin Alanah Pearce

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Wir leben in einem Goldrausch von Videospiel-Adaptionen. Während Produktionsfirmen und große Studios erkennen, dass es Mega-Geld zu verdienen gibt, um Spiele zum Leben zu erwecken, werden IPs überall abgerissen. Schöpferin und Produzentin Alanah Pearce hat nun ihre eigene Produktionsfirma, Charred Pictures, gegründet, um die Authentizität zu bewahren und Entwickler an ihren eigenen Videospieladaptionen zu binden.

"Videospiele sind großartig, und die Leute, die sie machen, sind großartig! Ein Teil des Grundes, warum Spieleentwickler so große Zielgruppen gewinnen – was Hollywood so sehr anstrebt –, ist, dass ihre Geschichten aus dem Herzen kommen, und viele Adaptionen verlieren das. "Ich freue mich sehr, Spieleentwicklern dabei zu helfen, Adaptionen auf ihre eigene Weise, zu ihren Bedingungen und mit ihrer Vision zu machen – direkt von Herzen." Pearce sagte in einer Pressemitteilung.

Derzeit hat Charred Studios zwei Adaptionen geplant. Das erste ist eine Realverfilmung von Dead Take, einem Spiel mit Ben Starr und Neil Newbon über die dunkle Schattenseite Hollywoods. Abubakar Salim, der Star von House of the Dragon und Raised by Wolves (der auch Surgent Studios gegründet hat), hilft bei der Erstellung dieser ersten Adaption.

Es gibt auch eine Adaption von Faith: The Unholy Trinity. Charred Pictures widmet sich nicht nur Videospiel-Adaptionen, da es auch ein psychologisches Horror-Feature namens Godmother gibt.