Dead Space- und Callisto-Protokoll-Schöpfer haben genug davon, dass Leute AAA-Spiele "abwerten"

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Ist AAA tot? Hat AAA-Gaming seinen Lauf genommen? Sollten wir alles aufgeben und stattdessen hochwertige AA- und Indie-Erlebnisse nutzen? Wir haben diese Fragen gestellt, wie fast jedes andere Medium, denn es scheint, als hätte das, was einst der Gipfel der Spielqualität war, nun in rasantem Tempo nachgelassen. Glen Schofield, der Schöpfer von Dead Space und The Callisto Protocol, sieht das ganz anders. Er glaubt, dass es Lösungen für die aktuellen AAA-Probleme gibt und wir alle ein wenig freundlicher zu den Top-Studios sein sollten.

"Heutzutage machen alle AAA schlecht. Wer glaubst du, hat jede neue Konsole oder Plattform gestartet? Es begann damit, dass AAA-Spiele es durchgebrannt haben", sagte Schofield Gamesindustry.biz. Er erklärte, dass COVID ein großer Moment für die Branche war, da es AAA-Entwicklern zeigte, dass sie Spiele nicht schnell genug machen konnten, um mit der Nachfrage Schritt zu halten, da alle zu Hause waren und Spiele spielen wollten.

"Milliarden von Dollar flossen in die Branche. Wenn so viel Geld reinkommt, gibt man es zwangsläufig den falschen Leuten. Ich schaue, wer sie sind (und einige von ihnen kenne ich) und denke: 'Er ist zehn Jahre entfernt, sie ist noch fünf Jahre davon entfernt, das zu können.' Sie bekommen gleichzeitig ein Studio und ein Spiel in die Hand", sagte Schofield.

Er fügte hinzu: "Die Due Diligence der Investoren ist schrecklich. Denk an Bungie! Sie zahlten zu viel und zahlten in vielen Fällen nicht die richtigen Leute. Alles, was du tun musst, ist herauszufinden, wer die wahre kreative Person ist, im Gegensatz zu derjenigen, die einfach nur sagt, sie sei kreativ. Es gibt viele Menschen, die sehr gut kopieren. Die Nicht-Kreativen müssen nur noch mehr an der Oberfläche kratzen, um kreative Leute zu finden, die ihnen wiederum helfen, die richtigen Kreativen einzustellen."

Im Gegensatz zu anderen Branchenveteranen fordert Schofield keine kleineren Teams bei AAA-Projekten, sondern nur fokussiertere Entwicklung, bei der die "richtigen Leute" für die Jobs ausgewählt werden. Klingt auf dem Papier einfach, aber angesichts der aktuellen Branche könnte es schwierig sein.