Dead Space-Schöpfer Glen Schofield ist offen für ein Alien-Spiel

Neben Ridley Scotts bahnbrechendem Alien-Franchise wird Dead Space häufig als eines der besten Horrorerlebnisse genannt, das im Weltraum spielt. Und jetzt hat der Schöpfer, Glen Schofield, verraten, dass er nichts dagegen hätte, Scotts Universum als sein nächstes Spielprojekt in Angriff zu nehmen – vorausgesetzt, jemand würde ihm die Lizenz anbieten.

In einem Interview mit PC Gamer sagte Schofield:

"Nehmen wir an, jemand käme zu mir und sagte: 'Wir geben Ihnen die Alien-Lizenz. Ich könnte es euch sofort zeigen – vielleicht 100 verschiedene Aliens, die ich in den letzten zwei Jahren in Midjourney erschaffen habe... Also ja, ich würde gerne ein Alien-Spiel machen."

Es gibt jedoch einen Haken: Schofield verlangt die totale kreative Kontrolle. Er besteht darauf, dass ein Spiel nur dann wirklich großartig sein kann, wenn er seiner eigenen Vision folgen darf.

"Nehmen wir an, ich habe eine Lizenz übernommen, was ich wirklich nicht tun möchte; Ich will meine eigenen machen."

Der letzte große Alien-Titel war Alien: Isolation aus dem Jahr 2014, und wir wissen bereits, dass eine lang erwartete Fortsetzung von Creative Assembly in Arbeit ist. Aber vielleicht ist ja auch noch Platz für ein Alien-Spiel von Schofield. Was denkst du?