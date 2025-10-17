Dead Space-Schöpfer Glen Schofield ist mit Dead Space 4 "ready to go"

HQ

Glen Schofield glaubt, dass jetzt endlich die Zeit für ein viertes Dead Space-Spiel gekommen sein könnte. Der Schöpfer von Dead Space und The Callisto Protocol war seit Jahren nicht mehr mit dem ehemaligen Franchise verbunden, aber er ist bereit, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen.

Wie er kürzlich auf der Gamescom Asia gegenüber IGN verriet, hat Schofield sogar EA wegen seiner Ideen angerufen. "Ich war vor kurzem bei [EA] und sie sagten, nein, wir sind nicht mehr interessiert", sagte er. "Ich sagte, ich kann das Führungsteam zurückbekommen. Ich brauche die Modelle von EA Motive [die das Dead Space Remake im Jahr 2023 gebaut haben] und ich kann Ihnen 30 bis 40 Millionen Dollar mit der Idee sparen, die ich habe. Und sie sagten: 'Nein.' "

Da EA jedoch dank des Deals mit Silver Lake, dem saudischen PIF und Affinity Partners neue Eigentümer erhält, glaubt Schofield, dass eine Rückkehr zu Dead Space eine Chance hat. "Ich habe eine ganze Reihe von Ideen, mit denen ich fertig bin, und eine davon ist Dead Space 4. Die Tatsache, dass EA gerade gekauft wurde, gibt meiner Meinung nach eine Chance. Ich telefoniere bereits."

Schofield verließ die Striking Distance Studios rund ein Jahr nach der Veröffentlichung von The Callisto Protocol. Seitdem arbeitete er mit seiner Tochter an einem Herzensprojekt, das er zurücklassen musste. Im Juli dieses Jahres sagte Schofield, dass er glaube, dass er bei seinem letzten Spiel Regie geführt habe, aber es scheint, dass er dem Sog, weitere Spiele zu machen, nicht ganz widerstehen kann.