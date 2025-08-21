Dead Space-Schöpfer Glen Schofield: "Ich stehe zu 100 % hinter der KI"

HQ

Der Spieleentwickler Glen Schofield sagt, er stehe "zu 100 Prozent hinter der KI" in der Spieleentwicklung. Schofield ist vor allem als Schöpfer von Dead Space bekannt, hat aber auch die Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare 3, Advanced Warfare und WWII geleitet. Sein jüngstes Projekt war The Callisto Protocol.

Laut Schofield kann KI die Entwicklung effizienter machen, Kosten senken und die Qualität verbessern, auch wenn die Technologie noch nicht vollständig bereit ist, in Game-Engines integriert zu werden. Dass es bestimmte Jobrollen ersetzen könnte, sieht er als eine natürliche Weiterentwicklung.

"Die kreative Belegschaft steht im Kreuzfeuer dieser Diskussion", sagte Schofield gegenüber The Game Business. "Ich erinnere mich, als Photoshop aufkam... Die Leute dachten, Computer würden Airbrush-Künstler ersetzen. Motion Capture würde auch "Arbeitsplätze wegnehmen". Aber am Ende hat es die Messlatte nur höher gelegt."

Mit Blick auf die Zukunft glaubt Schofield, dass unweigerlich neue Rollen wie "Prompt Engineers" entstehen werden. "KI ist da – wir müssen nur mit ihr arbeiten."

